Più sicurezza stradale, in città diventano 12 gli attraversamenti pedonali rialzati

TERMOLI. Salgono da nove a dodici gli attraversamenti pedonali in corso di realizzazione nei tratti più sensibili per l’incolumità e la sicurezza, soprattutto dei pedoni, ma non solo.

Nell’ordinanza a firma del dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove, si mette in evidenza come alcune strade comunali interne al centro abitato di Termoli risultano essere interessate da intenso traffico di autoveicoli che percorrono le stesse a velocità sostenuta; «l’Amministrazione comunale, a seguito di numerose richieste di cittadini di installazione di sistemi di rallentamento delle velocità, opportunamente vagliate e valutate a seconda delle priorità, per meglio tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale ha richiesto agli uffici competenti l’adozione di misure atte a limitare la velocità ed a tutelare i pedoni mediante la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.

Gli attraversamenti pedonali rialzati perseguono l’obiettivo di limitare la velocità di percorrenza ed al contempo favorire l’attraversamento dei pedoni in condizioni di sicurezza; l’intervento di moderazione del traffico si basa sulla modifica del

profilo longitudinale del tratto di viabilità interessato, in particolare sullo sfalsamento altimetrico, costituente l’attraversamento pedonale rialzato e l’installazione della segnaletica verticale di segnalazione e di limitazione della velocità a 30 km/h.

È stata ravvisata la necessità di istituire 12 passaggi pedonali rialzati con le caratteristiche del Codice della Strada per velocità non superiori a 30 Km/h sulle seguenti strade:

- viale Cristoforo Colombo n. 3 passaggi pedonali rialzati nei pressi dei civici n. 66, n. 128 e in

prossimità dell’intersezione rotatoria con via del Mare;

- via Rio Vivo n. 3 passaggi pedonali rialzati nei pressi dei civici n. 49, n. 234 e n. 295;

- via Luigi Sturzo n. 1 passaggio pedonale rialzato nei pressi del civico n. 70;

- viale Santa Maria degli Angeli n. 2 passaggi pedonali rialzati in prossimità dell’intersezione con Via delle Mimose e dell’intersezione con via delle Begonie;

- via Firenze n. 1 passaggio pedonale rialzato in prossimità dell’intersezione con via Palermo;

- via Maratona n. 1 passaggio pedonale rialzato nei pressi del civico n. 18;

- via del Mare n. 1 passaggio pedonale rialzato nei pressi del civico n. 1

È incaricato della vigilanza, circa il rispetto dei precetti della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia stradale.

Il sindaco Francesco Roberti ha postato sulla sua pagina Facebook le immagini dei rallentatori in via Rio Vivo, annunciando anche l’arrivo degli autovelox fissi.