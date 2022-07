Via Sardegna non è una strada comunale

TERMOLI. La realizzazione di una striscia di asfalto nel tratto più degradato di via Sardegna ha suscitato, come sempre capita, anche la reazione stizzita di parte di quei residenti che hanno visto asfaltato solo un segmento della strada.

«Vivo in via Sardegna dal 1976. Leggendo il vostro articolo mi sono emozionata; constatando però che hanno asfaltato solo un piccolo pezzo e non tutta la via», ci ha riferito una cittadina che abita lì, parimenti, per un altro residente sono stati attribuiti meriti ingiustificati nel nostro articolo, poiché a dire del cittadino è incomprensibile la disparità di trattamento per cittadini che in egual modo contribuiscono ai lavori ordinari di manutenzione delle strade a mezzo pagamento tasse comunali».

A chiarezza di tutto questo, dopo aver acquisito le giuste informazioni, diamo una risposta nel merito.

Intanto, i meriti ingiustificati seguono articoli in cui su via Sardegna abbiamo criticato in modo asperrimo l’amministrazione comunale, citandone persino i cognomi nei titoli, per cui quando si interviene è giusto rilevarlo, dopo averli bacchettati e a più riprese.

Per quanto riguarda la parziale asfaltatura c’è da precisare che via Sardegna non è una strada comunale, ragion per cui non è possibile effettuare interventi di manutenzione straordinaria che toccherebbero a chi ha la proprietà dell'area. Il Comune tuttavia ha più volte sistemato le buche prendendo in carico le numerose segnalazioni di cittadini soprattutto non residenti che adoperano quegli spazi per parcheggiare e poi recarsi alla vicina sede dell’Asrem (ex ospedale San Timoteo).

Tuttavia, approfittando dell’articolato intervento di riqualificazione della rete di distribuzione del gas metano, il Comune ha mediato con la società 2iReteGas che avendo operato in via Sardegna alcune manomissioni del suolo pubblico, ha ritenuto di effettuare un ripristino degli asfalti sul tratto di via Sardegna più compromesso.

