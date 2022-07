Verso la stabilizzazione del personale, Asrem mette a bando 156 posti

CAMPOBASSO. L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha pubblicato un Avviso per la procedura di stabilizzazione relativa a diversi profili professionali: Collaboratore Amministrativo cat.

D (30 posti), Assistente Amministrativo - cat.; C (20), Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D (3), Infermiere - cat. D (79), Dirigente veterinario - Area A (12), Dirigente veterinario - Area B (7), Dirigente veterinario - Area C (5). I requisiti per l'ammissione e i termini per la presentazione delle domande sono consultabili sul sito web dell'Azienda sanitaria regionale.

Con Determinazione del dg Asrem, si è proceduto a indire Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per 156 posti previsti nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e autorizzati dalla Struttura commissariale della Regione Molise, con riserva di applicare, per gli eventuali posti che dovessero restare vacanti e per gli ulteriori per i quali dovesse risultare che successivamente altro personale precario maturi i requisiti di stabilizzazione, anche l’istituto della stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa acquisizione, da parte della Struttura commissariale della Regione Molise, dei criteri di priorità ivi previsti.

Questi, nel dettaglio, i posti:

n. 30 unità di collaboratore amministrativo;

n. 20 unità di assistente amministrativo;

n. 3 unità di collaboratore tecnico-professionale;

n. 74 unità di infermiere a completamento delle 200 unità già autorizzate con l’istituto del concorso con nota prot. n. 140708 del 27/12/2021;

n. 5 unità di infermiere vincolate all’istituto della stabilizzazione;

n. 12 unità di dirigente veterinario Area A;

n. 7 unità di dirigente veterinario Area B;

n. 5 unità di dirigente veterinario Area C.

