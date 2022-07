Un Consiglio sempre più live streaming

TERMOLI. Ancora un Consiglio comunale potenzialmente lungo che si contrae con discussioni da minimo sindacale e un ordine del giorno da 14 argomenti esaurito in poco più di un’ora, nel tardo pomeriggio di oggi a Termoli.

Inizio che dalle 17.30 slitta alle 18, con 4 assenti, molti i consiglieri collegati da remoto, gestiti dal presidente del Consiglio Annibale Ciarniello.

Assenti i consiglieri Nuozzi, Sbrocca e Scurti.

In prima battuta quattro delibere di carattere finanziario legate al documento di Bilancio, con l’aggiornamento del piano di alienazioni e cessioni, con variazione al piano triennale delle opere pubbliche, una variazione propria del bilancio d’esercizio e il classico assestamento di metà percorso.

Quindi la solita cinquina di debiti fuori bilancio da riconoscere.

Decimo punto la convenzione tra Provincia e Comune per la gestione consortile della segreteria generale, che ha visto il primo vero botta e risposta tra maggioranza e minoranza. Fin lì, tutto approvato coi voti di centrodestra e le 7 astensioni dell’opposizione.

Dopo aver espresso i loro pareri contrari sulla scelta di “perdere a tempo pieno” la figura di un segretario comunale, il sindaco Francesco Roberti ha preso parola affermando che non è una scelta basata sul risparmio e ha ricordato che la “figura del segretario comunale in Italia si basa sull’anticorruzione e la trasparenza. Quindi, il segretario generale diventa funzionario di controllo di quello che è la funzione del segretario. Non è il pupazzo che firma tutto ciò che vuole il sindaco”.

Coi soli voti di centrodestra anche la nomina dei Revisori dei conti.

Per quanto riguarda gli ultimi 3 punti dell’assise, le interpellanze urgenti al sindaco, lo stesso sindaco Roberti in base alla legge, risponderà entro 15 giorni, su passo carrabile e manufatto lungomare Nord per viale Cristoforo Colombo e il centro cottura della mensa scolastica.

