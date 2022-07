Finalmente una spiaggia anche per gli amici a 4 zampe, nasce la Bau bau beach

TERMOLI. «Nella cittadinanza è sempre maggiore la sensibilità verso la tutela degli animali d’affezione; la tendenza normativa degli ultimi anni è volta a favorire la realizzazione di specifiche iniziative finalizzate anche allo sviluppo dell’offerta turistica per chi viaggia con animali domestici al seguito; i divieti e le limitazioni alla circolazione degli animali nelle aree a vocazione turistica, possono costituire una concausa dell’intensificazione del fenomeno dell’abbandono degli animali domestici». Queste le premesse che hanno indotto l’amministrazione comunale di Termoli a individuare nel tratto di litorale Nord compreso tra i lidi balneari “Le Dune Beach” ed “Aloha Beach”, la spiaggia libera in cui è consentito l’accesso a persone con cani al seguito, appositamente denominata “Bau Bau Beach”.

Ecco le regole da rispettare: Per tutta la stagione estiva questo tratto di spiaggia libera è l’unico a cui è consentito l’accesso ai cani. I cani potranno accedere all’arenile solo ed esclusivamente con il proprio accompagnatore che dovrà tenerlo assicurato al guinzaglio ed essere in possesso dell’apposita museruola (che dovrà essere indossata dal cane nei casi previsti dalla legge). Ogni cane potrà accedere alla spiaggia solo se munito di microchip sottocutaneo oltre che di documentazione sanitaria attestante l’effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (da esibire in caso di controllo). Le deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre quelle liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare. Nei limiti del possibile, l’accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane. L’accesso è comunque proibito ai cani con sindrome aggressiva e a femmine durante il periodo estrale. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare.

La responsabilità è affidata al proprietario che deve quindi essere sempre presente e vicino al proprio amico a quattro zampe. Durante la permanenza in acqua del cane, deve essere assicurata la presenza del proprietario per la relativa sorveglianza e, all’uscita dall’acqua, l’accompagnatore dovrà immediatamente assicurare il cane al guinzaglio. L’area destinata alla balneazione degli animali è compresa solo ed esclusivamente nello specchio acqueo antistante la zona di arenile predisposta per questo utilizzo. È vietato far oltrepassare al cane i confini di delimitazione laterale dell’arenile. Nei pressi dell’accesso al mare denominato “Cavaliere di Italia” sarà apposta l’insegna di identificazione della spiaggia ed il relativo regolamento di corretto utilizzo».

