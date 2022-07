De Luca: «Bonus bebè contro crisi demografica a Montecilfone»

MONTECILFONE. Un bonus bebè da 300 euro per incentivare le coppie a lasciarsi alle spalle le insidie della modernità e affrontare con coraggio il futuro. Un gesto di fiducia, simbolico, quello compiuto dall’amministrazione comunale di Montecilfone, che all’unanimità ha approvato, affrontando l’ultimo punto all’ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale di mercoledì scorso, questo contributo una tantum. A proporlo è stato l’esponente di maggioranza Eliano De Luca.

«In sostanza, il regolamento permette ai neo genitori di poter presentare domanda presso il comune di Montecilfone per ricevere un contributo di 300 euro. Il contributo viene concesso una tantum per premiare il loro coraggio e per rimarcare ancora di più che l’amministrazione c’è ed è presente per curare gli interessi dei cittadini, anche per i piccoli Arbëreshë appena venuti al mondo. I requisiti richiesti per presentare domanda sono presenti nel bando, in particolare viene richiesto ai genitori di essere residenti a Montecilfone da almeno 3 anni e che il piccolo sia registrato all’anagrafe del comune. Nel regolamento è presente anche una specifica procedura per i provvedimenti di affidamento.

Nei giorni a seguire la Giunta – guidata dal sindaco Giorgio Manes - provvederà a sbrigare tutte le pratiche restanti. Un modo per premiare la genitorialità, oggi non è semplice, lo sappiamo, con 300 euro non risolviamo nulla, ma è un modo per premiare questo coraggio. Si potrebbe incentivare anche nuclei familiari a trasferirsi in loco, per creare una famiglia da noi. L’Istat dal 2015 ad oggi registra 5-6 bambini nati ogni anno in paese, sono pochi. I 300 euro possono aiutare le giovani coppie e infondere come detto fiducia, facendo sentire vicino le istituzioni. Vedremo come sarà recepita la novità, nulla toglie che potremo anche adeguarla al rialzo in futuro».