Accolte due nuove suore dal Kenya

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Una giornata speciale per la comunità parrocchiale di San Giuliano di Puglia. Sabato 30 luglio 2022, nel corso della santa messa celebrata dal parroco, don Pietro Cannella, sono state accolte due nuove suore che rimarranno a servizio della comunità pastorale di Santa Croce di Magliano, Colletorto e San Giuliano.

Sono suor Anastasia e suor Violetta della congregazione delle Suore di Maria Immacolata di Nyeri – Kenya. Il loro impegno, nel cammino pastorale e sociale della comunità, si integra a quello di suor Lydia e suor Consolata già presenti da diversi anni sul territorio diocesano. Una celebrazione molto suggestiva, animata dalle stesse sorelle anche con canti e balli della loro terra di origine, che rinnova un rapporto speciale fatto di accoglienza, affidamento a Dio e quotidianità.

Di seguito si riporta la dedica scritta da Elisa Mascia: "Oggi 30 luglio 2022 siamo riuniti tutti noi della comunità parrocchiale di San Giuliano martire, sacerdote don Pietro Cannella della Diocesi Termoli - Larino Anche se non è presente, il vescovo Gianfranco De Luca, per prima cosa, vogliamo ringraziarlo per averci fatto un'ulteriore dono speciale a distanza di circa 5 anni dalla data del 10 dicembre 2017 quando accogliemmo le tre Suore di Maria Immacolata di Nyeri - Kenya: Suor Consolata, Suor Lidia e Suor Wilfrida, quale dono alla comunità per un proficuo impegno pastorale e missionario per diffondere la Parola e l'esempio evangelico in questi tempi sociali storici difficili in tutto il mondo e per un cambiamento positivo è possibile iniziando proprio dalle piccole realtà comunitarie.

Noi abbiamo lo stesso entusiasmo di quel giorno, oggi, nell'accogliere Suor Anastasia e Suor Violetta, sulla base dei risultati eccellenti visibili e tangibili con l'amicizia e l'attenzione in Parrocchia delle Suore già parte del nostro paese, nella certezza che tutto sarà raddoppiato con il nuovo regalo di altre due Suore che accogliamo in un abbraccio spirituale e fisico ringraziando anche Suor Lidia e Suor Consolata e dicendo Benvenute tra noi a Suor Anastasia e Suor Violetta".

Galleria fotografica