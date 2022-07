"Il panorama non cambia. Il futuro sì", Goletta Verde lancia l'eolico offshore

Flash Mob di Goletta Verde sulla spiaggia di Rio Vivo

TERMOLI. Giornata impegnativa per l'equipaggio della Goletta Verde di Legambiente. Dopo il briefing annuale di questa mattina al porto turistico Marina di San Pietro, in cui è stato diffuso l'esito dei prelievi compiuti a mare nei tre punti prescelti tra foci dei fiumi e costa, nel pomeriggio flash mob sulla spiaggia di Rio Vivo, col direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti, parte dell'equipaggio del vascello ecologista in viaggio lungo la penisola e i rappresentanti di Legambiente Molise.

Alle ore 17 nei pressi del Circolo della Vela l'iniziativa "Sì eolico off-shore", dove all'interno di una cornice simbolica, che ha attratto la curiosità dei bagnanti, è stata promossa questa fonte rinnovabile, che nel 2007 vide Legambiente schierarsi tra le poche a favore del progetto di Effeventi srl, proprio rivolto alla costa termolese.

"Il panorama non cambia. Il futuro sì", lo slogan contenuto in un simpatico ventaglio di cartone colorato, distribuito proprio sotto gli ombrelloni, mentre Zampetti, megafono alla mano, divulgava i concetti alla base dell'energia eolica che rinfresca anche la bolletta.

Un flash mob che Termolionline ha seguito in diretta.





