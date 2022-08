«È il momento di dire basta, il tempo della pazienza è finito!»

TERMOLI. Inevitabili reazioni e commenti sulla vicenda del 61enne all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Per il segretario regionale dem, Vittorino Facciolla: «Non avremmo mai voluto leggere una notizia simile ma purtroppo sapevamo che sarebbe stato inevitabile. I tagli sempre più frequenti alla sanità Molisana e in particolar modo a quella del basso Molise indubbiamente portano a conseguenze molto gravi. Fin dall'inizio di questo stillicidio abbiamo puntato l'attenzione su quali potessero essere i risultati di questo ridimensionamento e tagli nella sanità e lo abbiamo denunciato pubblicamente un'infinità di volte al punto che il presidente Toma ci accusò di fare "inutile allarmismo" e che le nostre denunce non avrebbero portato a nulla.

Infatti così è stato. Non è cambiato nulla e le conseguenze, terribili, sono arrivate. Il caso del 61enne di Termoli, l'arrivo di notte al San Timoteo, la mancata disponibilità di un'equipe specifica per il tipo di problema che, come noto richiede di intervenire nel minor tempo possibile, il trasferimento a Campobasso e la difficoltà di intervenire a distanza di troppe ore dal momento dall'infarto, ci fanno comprendere quanto questo sistema sia assolutamente fallace e pericoloso per tutti noi. Adesso è solo il momento di sperare che le condizioni dell'uomo termolese possano migliorare in fretta ma non possiamo non lanciare un grido d'allarme e ribellione contro chi sta lasciando in abbandono la nostra Sanità e tutti noi molisani».

Non è mancata la stilettata della Casa dei Diritti delle persone, con Laura Venittelli, che proprio giorni fa tuonava contro la gestione della sanità pubblica e in particolare sullo stato ormai in disarmo del San Timoteo: «Non sono servite a nulla le continue denunce dell’associazione Casa dei diritti? Non è servita a nulla la battaglia legale di Cristina, la figlia di Raffaele, il titolare dell’edicola del quartiere San Pietro morto per assenza di intervento presso l’ospedale civile di Termoli, nonostante un infarto? Quindi, non è servita a nulla la morte di Raffaele? Nelle tante azioni giudiziarie sostenute da Cristina per “riscattare” la morte ingiusta del padre (morto per assenza di assistenza e per la chiusura del reparto di emodinamica) la regione Molise ha sempre sostenuto che a Termoli le cose potevano continuare ad andare “cosi”, senza assistenza e senza reparti. È il momento di dire basta, il tempo della pazienza è finito!»