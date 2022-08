Quando la privacy resiste alla trasparenza

Quando fece - pomposamente - il suo ingresso nell'ordinamento nazionale, tutti capirono che il concetto di 'privacy' era nato per difendere i cittadini dal potere. Abbastanza presto, però, si comprese che - in realtà - esso poteva essere usato dal potere soprattutto ... per difendersi dai cittadini. Insomma una garanzia sacrosanta veniva distorta per tutt'altri scopi, e proprio da chi l'aveva varata. In effetti, dalla Sanità alla Pubblica amministrazione, poteva sempre essere rilevata una violazione della 'privacy'; tant'è vero che, quando si voglia bloccare una riforma ma non ne hanno i mezzi, non rimane che sollevare un dubbio sui profili di tutela del privato; e tutto si blocca da un minuto all'altro, nell'attesa che il Garante si pronunci, magari dopo anni. Nella sostanza, bene spesso, il concetto in questione viene utilizzato per 'resistere' ad obblighi di legge o per limitare l'auspicata trasparenza. Per capire meglio, chiamiamo sul palcoscenico qualche vicenda locale (con i debiti 'omissis').

Il Comune di Venafro si è opposto ad una richiesta di accesso civico tendente a conoscere quali amministratori locali non avevano ancora restituito somme in eccesso, ricevute dagli Uffici del Palazzo a titolo di indennità e per cui avevano ricevuto un'ingiunzione di restituzione. Ebbene non è stato possibile avere conto dei fatti perché si sarebbe trattato di dati fiscali che avrebbero finito col porre, sotto i riflettori, informazioni sullo stato economico e sul tenore di vita delle persone nonché sulle rispettive abitudini e sul loro comportamento. In questo caso il Garante si è dichiarato in disaccordo ed ha ribattuto che l'unico dato fiscale che poteva essere reso pubblico concerneva la detrazione che sarebbe andata in dichiarazione dei redditi dopo la restituzione delle somme. Troppo poco, insomma, al punto di evocare lo spettro di indebita intrusione nel tenore di vita dei signori consiglieri. Per conseguenza è stato intimato all'Ente di rivedere la propria richiesta.

A volte in certi pasticci rimane infilato pure l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) che ha il compito di promuovere la trasparenza. Di fronte alla richiesta di fornire i nomi di due avvocati che avevano avuto incarichi da un Consorzio (peraltro regolarmente pubblicati dai giornali locali), era stata opposta la tutela dei dati personali. Ma l'Autorità è stata categorica, pronunciandosi come segue: "La motivazione contenuta nel provvedimento di diniego non consente di comprendere le effettive ragioni, ragion per cui l'ostensione dei nominativi dei professionisti richiesti determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei rispettivi dati personali. Nella sostanza, la legge impone la trasparenza; ma poi, detto questo, l'Autorità oscura sistematicamente i nomi delle persone coinvolte nei suoi provvedimenti, sia pure pubblicati 'on line'.

Ed il bello è che la scure della riservatezza si abbatte persino sulle vicende concernenti lo scioglimento dei Comuni per Mafia. Le stesse relazioni delle Prefetture sono riservate e gli amministratori coinvolti possono ricorrere al Tar del Lazio ed al Consiglio di Stato. Eppure, nelle stesse sentenze pubblicate 'on line', il termine 'omissis' copre sempre i nomi degli amministratori locali, delle rispettive liste, delle cariche e delle imprese che hanno vinto gli appalti. In sostanza, dicono i Giudici, serve "un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza dei singoli ed il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali". Ma, insomma, i cittadini e le forze politiche hanno, o meno, il diritto 'vero' di sapere perché mai il proprio Comune è stato sciolto? Il Consiglio di Giustizia amministrativa siciliano (il Tar di questa Regione) ha sentenziato sulla materia, ma solo per la variante che segue. Cosicché, oggi, gli 'omissis' possono essere sostituiti da nomi (sempre che siano di fantasia). 'Capisce a mmé!', dicono nel Napoletano.

Claudio de Luca