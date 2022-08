Covid: nel Molise 324 contagi e 224 guariti

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem due nuovi decessi in Molise nelle ultime 48 ore. Si tratta di un uomo di 85 anni di Termoli e un uomo di 90 anni di Cercemaggiore, entrambi si trovavano ricoverati presso il reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Cinque nuovi ricoveri, un paziente di Campobasso presso il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli, gli altri quattro, Termoli, Campobasso, San Martino in Pensilis e Albano Laziale (fuori regione), presso il reparto di Malattie infettive dello stesso ospedale.

Sono tre i pazienti dimessi dal reparto di Malattie infettive, uno di Cercepiccola, uno di Isernia e uno di Ripalimosani.

Un paziente di Mafalda trasferito dal reparto di Malattie infettive a quello di Terapia intensiva.

Sono 224 i guariti nelle ultime 48 ore in regione, 11 a Termoli, mentre i contagi sono 324, di cui 15 al molecolare Asrem su 361 tamponi refertati, e 309 da test rapidi, su 513 antigenici effettuati. A Termoli 46 nuovi positivi, di cui 2 al molecolare e 44 all'antigenico.

I contagi: 46 totali (di cui 44 antigenici) Termoli, 4 (4) Acquaviva Collecroce, 1 (1) Acquaviva d’Isernia, 1 Agnone, 10 (9) Bojano, 1 (1) Bonefro, 1 (1) Busso, 70 (63) Campobasso, 5 (5) Campomarino, 1 Cantalupo nel Sannio, 3 (3) Capracotta, 1 (1) Carpinone, 5 (5) Casacalenda, 1 (1) Castelbottaccio, 1 (1) Castropignano, 4 (4) Cercemaggiore, 2 (2) Cerro al Volturno, 2 (2) Colletorto, 6 (5) Colli a Volturno, 1 (1) Conca Casale, 1 (1) Duronia, 2 (2) Ferrazzano, 3 (3) Filignano, 1 (1) Forli del Sannio, 2 (2) Fornelli, 2 (2) Fossalto, 7 (7) Frosolone, 6 (6) Guglionesi, 15 (15) Isernia, 2 (2) Jelsi, 9 (9) Larino, 1 (1) Limosano, 1 (1) Lupara, 1 (1) Macchia d’Isernia, 1 (1) Macchia Valfortore, 1 (1) Macchiagodena, 1 (1) Matrice, 7 (7) Mirabello Sannitico, 1 (1) Miranda, 2 (2) Montagano, 4 (4) Montaquila, 5 (5) Montecilfone, 2 (2) Montefalcone nel Sannio, 1 (1) Montelongo, 1 (1) Montenero di Bisaccia, 1 (1) Monteroduni, 1 (1) Oratino, 1 (2) Palata, 1 (1) Pescopennataro, 2 (2) Petacciato, 1 (1) Petrella Tifernina, 2 (2) Pizzone, 2 (2) Portocannone, 6 (6) Pozzilli, 5 (5) Riccia, 6 (6) Ripalimosani, 1 (1) Rocchetta a Volturno, 3 (3) San Giacomo degli Schiavoni, 1 (1) San Giuliano del Sannio, 6 (5) San Martino in Pensilis, 1 (1) San Massimo, 5 (5) Santa Croce di Magliano, 4 (4) Sant’Elia a Pianisi, 2 (2) Sepino, 3 (3) Sesto Campano, 1 (1) Spinete, 2 (2) Tavenna, 2 (2) Ururi, 1 (1) Vastogirardi, 11 (11) Venafro, 6 (6) Vinchiaturo.

Un contagio di fuori regione registrato in Molise, si tratta di un residente a Albano Laziale (Rm).

I guariti: 11 Termoli, 2 Baranello, 14 Bojano, 5 Bonefro, 4 Busso, 102 Campobasso, 2 Campochiaro, 5 Campodipietra, 19 Campomarino, 8 Casacalenda, 2 Castropignano, 3 Cercemaggiore, 1 Cercepiccola, 2 Colle d’Anchise, 2 Ferrazzano, 2 Gildone, 1 Guglionesi, 2 Jelsi, 1 Mirabello Sannitico, 1 Montagano, 4 Oratino, 1 Palata, 5 Riccia, 3 Ripalimosani, 1 Salcito, 1 San Giovanni in Galdo, 1 San Giuliano del Sannio, 1 San Massimo, 2 San Polo Matese, 1 Sant’Elia a Pianisi, 3 Toro, 4 Trivento, 8 Vinchiaturo.

Fermo a 23 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 3 ricoveri in Rianimazione Covid e 20 in Malattie infettive.

Di questi 9 non sono vaccinati, 1 prima dose, 2 con seconda dose/dose unica, 11 con terza dose.

Sale a 654 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In aumento, dai 4.967 di sabato ai 5.065 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione. Di questi 3.636 In provincia di Campobasso, 1.426 in provincia di Isernia e 3 di fuori regione.

Fermo ai 2.587 di sabato il numero dei soggetti in isolamento.