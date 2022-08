Unione dei Comuni recupera fondi e investe sull'ambiente

LARINO. Se ne parla forse troppo poco, ma a livello amministrativo sul territorio, significativa è l’azione dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno”, non fosse altro per la competenza in materia di ambiente e raccolta differenziata. Nove gli enti locali al suo interno (con Campomarino che resta nella gestione della Impregico srl, che ha sostituito la Giuliani Environment, rilevandone il ramo d’azienda, mentre è fuori dal perimetro associativo. San Martino in Pensilis, invece, ha gestione propria della differenziata. Nella serata di giovedì si è riunito a Montecilfone, in casa del presidente Giorgio Manes, la seduta di Consiglio dell'Unione dei comuni del Basso Biferno.

L’assise ha approvato gli equilibri di bilancio, all'unanimità e due provvedimenti, uno sull'acquisto di 1.200 mastelli carrellati che serviranno sul territorio dei vari comuni per un importo di circa 90 mila euro, e l’altro per usare un'altra somma di 270 mila euro per acquistare mezzi per fare lo sfalcio dell'erba per i comuni appartenenti all'Unione. Quindi, oltre al servizio della raccolta differenziata l'Unione dei comuni gestirà un altro servizio, accedendo a risorse finanziarie che solo le unioni possono avere. Anche questi provvedimenti sono stati votati all'unanimità. «Ringrazio tutti i sindaci e i rappresentanti degli enti associati che perseguono lo stesso obbiettivo, il bene dei nostri comuni e dei nostri territori».