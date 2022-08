Spiagge sicure, Marone: dal Viminale fondi per la costa molisana

ROMA. “Grazie all’impegno di Matteo Salvini, che ha avviato i progetti nel 2018, e al sottosegretario Nicola Molteni, che ha proseguito il lavoro, è stato possibile assicurare per il biennio 2022-2023 risorse per il Fondo Sicurezza Urbana e per il Fondo Unico Giustizia.

In arrivo per le spiagge della provincia di Campobasso, finanziamenti complessivi di 14mila euro. La Lega dimostra, come sempre, attenzione concreta ai territori e alle reali esigenze di cittadini e imprenditori. Dobbiamo fare di più: la sicurezza è una priorità nell’agenda politica e uno dei cardini del nostro programma”.

Lo dichiara Michele Marone, coordinatore della Lega della regione Molise.