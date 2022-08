Ospedale San Timoteo, gente sempre più imbufalita

TERMOLI. È balzata alla cronaca l’ultima vicenda capitata al noto commerciante termolese Demetrio Luzzi.

La notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio, ha accusato un malore, rivelatosi poi un infarto, proprio nel suo locale in corso Nazionale.

Una persona molto nota in città, ed è per questo che la notizia si è rincorsa in tutti i vicoli, destando ansia e preoccupazione per lui e rabbia per le inadempienze dell’ospedale San Timoteo.

Dopo questo avvenimento, sui social si è aperto un vero e proprio dibattito, con toni accesi e aspri.

La disavventura capitata all’amico Demetrio potrebbe essere la classica goccia che ha fatto travasare il vaso.

Tutti, ora, invocano una manifestazione pubblica silenziosa e civile. Silenziosa in modo assordante che deve far capire che i cittadini termolesi e bassomolisani sono stufi di subire tutto questo.

Il tenore dei messaggi che ci sono arrivati non lasciano dubbi su come la pensa la maggior parte della gente termolese.

Eccone alcuni, «Ormai la misura è colma! I cittadini si devono opporre decisamente a questo stillicidio sanitario in cui versa la nostra regione e soprattutto la nostra città, scendiamo in piazza anche silenziosamente e civilmente ma diamo un segnale a questi signori che si sono mangiati tutto», «Siamo arrivati al punto che oggi a Termoli se pure ti viene un attacco di appendicite, o vai in una struttura fuori regione, o altrimenti se vai all’ospedale di Termoli potresti rischiare la pelle», «Qui devono cominciare a fioccare da parte dei cittadini comuni fior di denunce verso i responsabili di questo sterminio della sanità. Cittadini basta fare gli struzzi e nascondere la testa sotto la sabbia, bisogna far capire a questa gente che non siamo più disposti a farci prendere per i fondelli, muoviamoci che la situazione è già abbondantemente compromessa».

«I molisani devono svegliarsi, questo nostro ospedale solo alcune decine di anni fa era il fiore all’occhiello della nostra sanità, qui venivano pazienti da tutto il Molise e anche dalle regioni limitrofe, oggi invece è vuoto di tutto, scendiamo in piazza e facciamoci sentire, prendiamo esempio dai francesi , quando protestano lo fanno tutti e sono decisissimi tanto che chi amministra la politica in Francia li teme i cittadini e subito scende a patti ,qui invece ci facciamo deridere sotto il naso e non diciamo nulla anzi, poi li andiamo pure a votare. Stiamo assistendo ad un vero e proprio tam-tam mediatico. La gente, questo appare molto chiaro, è stufa e vuole dare chiari segnali di voler far mettere fine a questa storia che ha dell’incredibile. Ormai non è più tempo di chiacchiere, quelle già ne sono state fatte tante e inutili. Ora è tempo di agire e senza perdere ulteriore tempo, qui si tratta di salvare il salvabile di una situazione che altrimenti scoppierà definitivamente senza sapere quali altri danni, dopo quelli già procurati, potrà causare ancora».