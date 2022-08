Campus estivo "insieme al parco"

TERMOLI. Il Comune di Termoli e la Cooperativa Sociale Medihospes (rispettivamente ente titolare ed ente gestore del progetto SAI -Sistema di Accoglienza e Inclusione-) promuovono, in collaborazione con altri Enti di Terzo Settore del territorio, 3 giorni all’insegna del divertimento e dell’inclusione, a partire dai più piccoli.

Dal 9 all’11 agosto il parco comunale di Termoli G. La Penna sarà animato da diverse attività laboratoriali all’insegna del gioco e della convivialità delle differenze: “Insieme al parco” è il nome dell’iniziativa, un Campus Estivo destinato a bambini dai 3 ai 7 anni, piccoli ospiti del progetto SAI ed ogni altro che intendesse partecipare. Le attività si terranno tra le ore 9 e le ore 12.30 nell’area del parco adiacente al laghetto, nei pressi del Teatro Verde (dove le bambine e i bambini potranno accedere per usufruire dei servizi igienici).

Nella prima giornata, martedì 9 agosto, ad intrattenere i giovani partecipanti ci sarà l’Associazione “Sorridere Sempre ODV”, con attività di animazione di gruppo e proposte di gioco da fare insieme, baby-dance ed altre attività di movimento.

Mercoledì 10 agosto la mattinata insieme sarà all’insegna della lettura: le volontarie del Programma Nazionale “Nati per Leggere” proporranno letture ad alta voce e condivise di albi illustrati; a seguire gli operatori del progetto, insieme ai bambini presenti, saranno impegnati in un laboratorio creativo ispirato agli albi letti.

Infine, nella giornata conclusiva di giovedì 11 agosto (nel consueto orario tra le ore 9 e le 12.30) il “Centro di Musicoterapia Mananà” proporrà in favore dei piccoli attività di improvvisazione musicale utilizzando lo strumentario Orff, con gli obiettivi di conoscere gli elementi base della musica, saper riconoscere le emozioni e abbinare ad esse colori attraverso elaborati grafici; verranno proposte attività ludico creative per stimolare e favorire la manipolazione costruendo semplici strumenti musicali come maracas e tamburelli con materiale di riciclo; saranno organizzate attività musicali che mettono in relazione il proprio corpo con quello degli altri partecipanti, per favorire la socialità ed i legami di gruppo.

“Insieme al parco” è un piccolo ma importante progetto: un segnale che una buona convivenza tra persone di diverse culture e provenienze è possibile, oltre i muri, i respingimenti e gli ostacoli. Che generare inclusione, oltre che necessario, è bello e divertente, soprattutto se lo si fa a partire dal coinvolgimento diretto dei più piccoli, future cittadine e cittadini del domani.

L’adesione al progetto “Insieme al parco” è gratuita per tutte e tutti: il numero dei piccoli partecipanti è però limitato e per poter aderire è richiesto l’invio della Carta di Identità del genitore e del modulo di adesione all’indirizzo di posta elettronica sai.termoli@medihospes.it. In alternativa è possibile recarsi direttamente presso gli Uffici della Cooperativa Medihospes, siti in via Polonia n.18 a Termoli, tutti i giorni dal lunedì al venerdì sia la mattina sia il pomeriggio (9-13 e 14-19) ed il sabato mattina (9-13) portando con sé il modulo compilato e debitamente firmato.

