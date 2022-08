Termoli in festa: “San Basse u patròne”

TERMOLI. Sulle note del maestro Nicola Palladino, aspettiamo San Basso.

Un video davvero unico, che parla da solo, anche perché la devozione per il Patrono è sempre tanto sentita e alberga nel cuore di tutti i termolesi. Ascoltare i canti nel nostro amato dialetto è sempre un’emozione indescrivibile.

“San Basse u patròne”, questo è il titolo della canzone che ha intonato il gruppo di appassionati della tradizione, venerdì scorso, dinanzi la cattedrale di Santa Maria della Purificazione. Tutti pronti per la festa più attesa della nostra città e in un clima di condivisione, il maestro ha pensato di coinvolgere amici con i quali tanti anni fa cantava nel coro della cattedrale, quindi i fedeli più autentici di San Basso.

Il gruppo ha cantato sulle scale della chiesa. Alla fisarmonica il maestro Bartolo Bruno, alle chitarre Giuseppe Pranzitelli e Lino Di Lorenzo. Le riprese e il montaggio sono state realizzate da Mario “Synergo” Palladino.

Il testo della canzone è stato scritto dal maestro, in occasione del 5 dicembre 2021, il giorno in cui ricorre la festa di San Basso e ha approfittato della stagione estiva per poter mettere in scena e dare vita al suo testo, aiutato proprio dai suoi cari amici.

Il nutrito gruppo di termolesi doc ha dato spazio alla termolesità e al nostro dialetto, delineando una musica dolce che attende solo di viaggiare lontano, magari, tra le onde del mare, che porteranno lo stesso Santo in processione tra qualche giorno.