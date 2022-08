La messa di San Basso in cattedrale

TERMOLI. I festeggiamenti in onore di San Basso, patrono della città di Termoli e di tutta la diocesi, si sono aperti questa mattina con la messa celebrata in Cattedrale.

La celebrazione è stata presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca e l'intero presbiterio.

In cattedrale anche le autorità civili e religiose, con amministratori e vertici delle forze dell'ordine.

Un lungo applauso ha accolto la statua di San Basso all'uscita della Cattedrale.

La statua di San Basso è stata portata in spalla dalla Cattedrale fino alla banchina del porto per la tradizionale processione in mare.

Tanti i devoti presenti che attendono l'arrivo del Santo sulla banchina del porto. Finalmente, un ritorno alla normalità.

Viva San Basso.

Galleria fotografica