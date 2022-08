La processione in mare di San Basso

TERMOLI. Dopo l'uscita del Santo dalla Cattedrale, devoti e turisti si sono ritrovati sulla banchina del porto ad attenderlo.

L'edizione 2022 è caratterizzata finalmente da una ripartenza e non vive più nelle restrizioni del Covid. Un segnale significativo anche per la marineria che ha vissuto dei momenti molto difficili.

Un momento di grande gioia e commozione all'ingresso del Santo sulla barca che lo porterà in processione, la "Teresa Cannarsa".

Tante le presenze istituzionali sull'imbarcazione per loro sorteggiata, la "San Pio", come il sindaco di Agnone e l'assessore Quintino Pallante.

Poco prima del grattacielo, sul litorale nord ci sarà l'inversione di marcia per tornare verso il porto ma prima verrà gettata in mare la corona di fiori in onore al Santo e alla gente di mare.

Emozioni uniche e indescrivibili sotto un cielo che brilla nell'acqua mentre San Basso viene portato in processione.

Viva San Basso e buona festa a tutti.

