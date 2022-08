La festa patronale a Termoli: parlano i fedeli devoti a San Basso

TERMOLI. Tanti i fedeli mobilitatisi per la festa del Patrono San Basso.

Tutti sulla banchina e in una giornata davvero ventilata, quindi anche piacevole per chi si trovava a terra. Nutritissima la folla ad attendere sia la partenza, che il rientro in porto del Santo. Non solo termolesi, ma anche tanti turisti. Abbiamo intervistato Danilo, un ciclista che è arrivato in bicicletta da Palata per assistere ai festeggiamenti e alla processione a mare. Ogni anno partecipa a questo evento, però quest’anno per la prima volta ha deciso di percorrere tanti chilometri e tutti in bici per arrivare fino al porto.

Ma anche tanti giovani -che hanno indossato le magliette di vari colori di San Basso- non solo divertimento, ma anche tradizione, quella più vera che viene tramandata dalla famiglia d’origine. È davvero meraviglioso notare quanto la nostra festa sia sentita dalla collettività, che non si risparmia nel seguire sia le funzioni religiose, che la processione. Abbiamo incontrato anche tante persone che per la prima volta si sono trovate qui in città e non conoscevano la festività, ma nonostante tutto ne sono rimasti estasiati dalla bellezza.

Perché ciò a cui si è assistito oggi è la vera bellezza e la possibilità di viverla, dopo un lungo tempo di restrizioni, che ci ha diviso dal vivere più autentico.