«Parlo come padre di una 16enne», riflessioni per la vita e rischi stradali

TERMOLI. "Riflessioni per la vita", sono quelle di un papà, che parla di sicurezza (o insicurezza) stradale e dei rischi che si corrono in sella a uno scooter.

«Buonasera a tutti i lettori di Termolionline, sono un papà di una ragazza adolescente di 16 anni, vi invito a riflettere, spesso quando ci mettiamo alla guida di auto e moto per le via della città non ci rendiamo conto che basta veramente poco per fare delle tragedie come purtroppo è accaduto qualche giorno fa a quel giovane ragazzo trentenne che per cause ancora da accertare ha perso la vita a bordo della propria moto, detto ciò, in questi giorni ho vietato tassativamente a mia figlia di utilizzare il proprio scooter per spostarsi per le vie cittadine, sto facendo io da autista personale, purtroppo in giro ci sono troppi irresistibili.

È una settimana che lo sto usando io il suo scooter, in meno di cinque giorni ho rischiato per tre volte la vita, la prima volta a causa di un irresistibile che mentre guidava la sua auto scriveva messaggi con il telefono e senza rendersene conto ha invaso la mia corsia per poco non mi ha preso frontalmente, la seconda volta un altro ad uno stop non si è fermato rischiando di scaraventarmi a terra e per concludere proprio oggi un pilota della domenica dopo aver preso una rotonda ad alta velocità sbandando con la macchina dopo aver perso aderenza mi ha evitato per poco.

Questi tre episodi hanno messo in serio pericolo la mia vita, quindi vi invito ancora cari automobilisti e motociclisti di riflettere e guidare con responsabilità, basta poco rovinare la vita a sé stessi e ad altre famiglie.

Buona serata e buon San Basso».