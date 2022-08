Lo spettacolo più atteso: torna la diretta dei fuochi di San Basso su Termolionline

TERMOLI. Ci mancavano, nel vero senso del termine. I fuochi d’artificio spenti dall’emergenza sanitaria nell’agosto degli ultimi due anni, a causa del maledetto Covid, si riaccendono finalmente stasera e si promette un grande spettacolo nel bacino del porto di Termoli.

Uno spettacolo che per chi non potrà assistervi direttamente, oppure vorrà viverlo in duplice modalità, dal vivo e anche con una prospettiva live differente, Termolionline torna a proporre con grande soddisfazione nella diretta streaming sia sulla pagina Facebook che sulla nostra homepage a partire dalle 23.45.

Un “must” per la nostra testata, che negli ultimi anni precedenti alla pandemia ha sempre caratterizzato l’impegno nel divulgare al massimo le tradizioni e i momenti di aggregazione popolare legati agli eventi più significativi dell’estate termolese.

Lo facciamo nel 2022 a maggior ragione come segnale di vera ripartenza e in avvicinamento ai 15 anni che la nostra testata va a compiere il prossimo 20 settembre.

Uno dei momenti magici della stagione di eventi, di quell’agosto che proprio dalle feste più tradizionali trae forza per attrarre decine di migliaia di persone.

Un evento nell'evento a cui, anno dopo anno, nessuno vuol rinunciare e allora Termolionline.it ha ben pensato di assicurarvi il posto migliore così che possiate, attraverso Facebook, assistere ai fuochi nella massima comodità e dalla migliore prospettiva.

"Abiti lontano o non hai la possibilità di vedere dal vivo i fuochi di San Basso? Niente paura ci pensa Termolionline!".

Segui quindi la nostra diretta, saremo in una posizione strategica e ti sembrerà di toccare con mano le mille luci che accompagneranno i fuochi pirotecnici di inizio agosto!

