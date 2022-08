Atm: le organizzazioni sindacali contro la Regione

CAMPOBASSO. Nuova tappa nella vertenza annosa, a dir poco, della Atm. Le organizzazioni sindacali di categoria, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, sono tornate allo scoperto, dopo l'intervento della Regione Molise verso l'azienda.

«Venerdì scorso inoltrammo un comunicato stampa allegando altresì la nota trasmessa al Presidente della Regione- scrivono le organizzazioni sindacali- all'Assessore ai trasporti e al Direttore del IV dipartimento servizio mobilità e mettendo in evidenza l'atavica problematica della mancata erogazione delle retribuzioni ai dipendenti da parte della società di trasporto ATM Spa.

Si segnala a riguardo che in data odierna abbiamo ricevuto via pec una nota trasmessa dal Direttore del IV dipartimento servizio mobilità Dott.ssa Verrecchia sia alla stessa Atm che per conoscenza al Assessore regionale ai trasporti e alle sigle sindacali, con la quale recependo le sollecitazioni inviate in tal senso dall'Assessore Pallante (con nota del 1° agosto 2022), è stato formalmente chiesto alla Società di trasporto locale di confermare l’avvenuta corresponsione al proprio personale in servizio della XIV mensilità relativa all’anno 2022.

La nota si conclude con l'avvertimento che in mancanza dell’esatto e puntuale adempimento sia per il presente che per il futuro.... costituirà inadempimento contrattuale tale da causarne la risoluzione di diritto da parte della Regione Molise».

Il testo della nota:

«Si chiede a codesta Società di confermare a questa Amministrazione l’avvenuta corresponsione al proprio personale in servizio della XIV mensilità relativa all’anno 2022, nei tempi previsti dall’art. 19 del CCNL 23.07.1976, in base al quale “al personale in servizio viene corrisposta, tra il 1° e il 20 luglio di ciascun anno, la quattordicesima mensilità nella misura di una mensilità della retribuzione normale del mese di giugno”. In mancanza dell’esatto e puntuale adempimento di quanto innanzi, si intima a codesta Società di provvedere immediatamente alla suddetta corresponsione avendo cura, per il futuro, di eseguire tutti i pagamenti dovuti ai dipendenti per retribuzioni e relativi accessori nei modi ed entro i termini stabiliti dalla contrattazione collettiva di comparto e dal contratto di servizio stipulato con la Regione Molise in data ..., qualsiasi diverso comportamento integrando inadempimento contrattuale tale da causarne la risoluzione di diritto da parte della Regione Molise. Si rappresenta l’esigenza di ricevere sollecito riscontro».