Covid: nel Molise 209 contagi e 64 guariti

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem un nuovo decesso in Molise nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 66 anni di Mafalda, ricoverato presso il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Nessun nuovo ricovero e nessun dimesso.

Sono 64 i guariti nelle ultime 24 ore in regione, 57 a Termoli, mentre i contagi sono 209, di cui 21 al molecolare Asrem su 459 tamponi refertati, e 188 da test rapidi, su 316 antigenici effettuati. A Termoli 19 nuovi positivi, di cui 8 al molecolare e 11 all'antigenico.

I contagi: 19 totali (di cui 11 antigenici) Termoli, 2 (2) Acquaviva Collecroce, 4 (4) Agnone, 1 Baranello, 4 (4) Bojano, 2 (1) Bonefro, 1 Busso, 42 (37) Campobasso, 1 (1) Campodipietra, 4 (4) Campomarino, 1 (1) Casacalenda, 1 (1) Casalciprano, 3 (3) Castropignano, 2 (2) Cercemaggiore, 1 (1) Cerro al Volturno, 1 (1) Chiauci, 1 (1) Colletorto, 4 (3) Ferrazzano, 2 (2) Forli del Sannio, 1 (1) Fornelli, 1 (1) Fossalto, 1 (1) Frosolone, 1 (1) Guardiaregia, 5 (5) Guglionesi, 10 (9) Isernia, 3 (2) Jelsi, 8 (7) Larino, 2 (2) Lupara, 1 (1) Macchiagodena, 3 (3) Mirabello Sannitico, 1 (1) Miranda, 1 (1) Montagano, 1 (1) Montecilfone, 3 (3) Montelongo, 3 (2) Montemitro, 6 (6) Montenero di Bisaccia, 1 (1) Montenero Val Cocchiara, 1 (1) Monteroduni, 1 (1) Oratino, 1 (1) Palata, 1 (1) Pesche, 5 (5) Petacciato, 1 (1) Petrella Tifernina, 1 (1) Pietracatella, 1 (1) Pizzone, 6 (6) Riccia, 2 (2) Ripabottoni, 3 (3) Ripalimosani, 1 (1) Roccavivara, 1 (1) Rocchetta a Volturno, 1 (1) Rotello, 1 (1) San Biase, 5 (5) San Martino in Pensilis, 4 (4) Santa Croce di Magliano, 1 (1) Sant’Elena Sannita, 1 (1) Sant’Elia a Pianisi, 1 (1) Sesto Campano, 7 (7) Trivento, 3 (3) Ururi, 7 (7) Venafro, 5 (5) Vinchiaturo.

I guariti: 57 Termoli, 1 Portocannone, 1 Torella del Sannio, 2 Toro, 2 Trivento, 1 Vinchiaturo.

Scende a 21 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 1 ricoveri in Rianimazione Covid e 20 in Malattie infettive.

Di questi 6 non sono vaccinati, 0 prima dose, 2 con seconda dose/dose unica, 13 con terza dose.

Sale a 656 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In aumento, dai 5.250 di ieri ai 5.395 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione. Di questi 3.823 In provincia di Campobasso, 1.568 in provincia di Isernia e 4 di fuori regione.

In leggero calo, dai 2.604 di ieri ai 2.600 di oggi, il numero dei soggetti in isolamento.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 131 sui 136 della regione:

893 Campobasso

680 Termoli

423 Isernia

192 Venafro

116 Petacciato

115 Campomarino

114 Bojano

113 Riccia

100 Guglionesi

98 Larino

90 Frosolone

68 Trivento

66 San Martino in Pensilis

64 Cercemaggiore

63 Santa Croce di Magliano

62 Ferrazzano, Montenero di Bisaccia

61 Agnone

59 Mirabello Sannitico

56 Ururi

55 Jelsi

52 Ripalimosani

51 Montaquila

49 Portocannone

47 Campodipietra

45 San Giacomo degli Schiavoni, Sesto Campano, Vinchiaturo

43 Pozzilli

42 Colli al Volturno

41 Fornelli

39 Cerro al Volturno

38 Macchia d’Isernia

36 Palata, Sepino

35 Monacilioni, Roccavivara

32 Pesche, San Giuliano del Sannio

31 Casacalenda, Macchiagodena

30 Montecilfone, Ripabottoni

29 Baranello, Cantalupo nel Sannio, Montagano, Oratino

27 Busso, Miranda, Rocchetta al Volturno, San Giuliano di Puglia

26 Montefalcone nel Sannio, Monteroduni, San Polo Matese

25 Spinete

23 Castropignano, Forli del Sannio, Salcito

21 Carpinone, Matrice

20 Sant’Elia a Pianisi

19 Colletorto, Fossalto, Petrella Tifernina, Roccamandolfi, San Massimo

17 Pettoranello del Molise

16 Bonefro, Carovilli

15 Tavenna

14 Acquaviva Collecroce, Filignano, Gildone, Scapoli, Vastogirardi

13 Casalciprano, Lupara, Pietracatella, Sant’Agapito

12 Bagnoli del Trigno, Castelpetroso, Guardiaregia, Longano, Macchia Valfortore, Montelongo

11 Limosano, Montemitro, Poggio Sannita

10 Campolieto, Gambatesa, Capracotta, Rotello, Sessano del Molise, Toro

9 Civitanova del Sannio

8 Guardialfiera, Morrone del Sannio, Rionero Sannitico, Torella del Sannio

7 Acquaviva d’Isernia, Castelmauro, San Giovanni in Galdo

6 Castelbottaccio, Conca Casale, Duronia, Molise, Santa Maria del Molise

4 Belmonte del Sannio, Castel San Vincenzo, Chiauci, Colle d’Anchise, Lucito, Mafalda, Montenero Val Cocchiara, Pescopennataro, Pietracupa, Pizzone, San Felice del Molise, Sant’Elena Sannita

3 Castel del Giudice, Castellino del Biferno, Pietrabbondante, San Biase, Sant’Angelo del Pesco

2 Civitacampomarano, Montorio nei Frentani, Pescolanciano, Provvidenti, San Pietro Avellana, Tufara

1 Sant’Angelo Limosano.

Quattro i contagi di fuori regione ma accertati in Molise: 1 Capriati a Volturno (Ce), 1 Sesto San Giovanni, 1 Albano Laziale (Rm), 1 San Giovanni Rotondo (Fg).