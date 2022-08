Acqua a singhiozzo a Larino, che rotture

LARINO. Tre comunicazioni importanti riguardanti il comune di Larino.

«Si comunica, che in data 06/08/2022 alle ore 03:00, verrà effettuato l'intervento di disinfestazione adulticida del territorio comunale e alle ore 06:00 verrà effettuato l'intervento di derattizzazione.

A causa di una rottura della condotta idrica dell'acquedotto molisano destro in territorio di Bonefro, Molise Acque comunica che il flusso dal serbatoio di Montorio è sospeso per tutta la giornata odierna. Si potranno avere difficoltà all'approvvigionamento idrico per le parti alte del Montarone.

Si informa la cittadinanza che questa sera, dalle ore 23.00 e fino alle ore 06.00 di domani sarà interrotto il flusso idrico in tutto il Pian San Leonardo».