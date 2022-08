San Basso di commiato per il capitano Amedeo Nacarlo

L'intervista al comandante del porto Amedeo Nacarlo

TERMOLI. Manco poco più di un mese alla fine della permanenza del comandante della Guardia costiera di Termoli, Amedeo Nacarlo, al vertice della Capitaneria di Porto di Termoli. Andrà ad Olbia e vogliamo approfittare di questa circostanza anche per ribadire quanto sia stato cordiale nei rapporti di collaborazione con gli organi d'informazione e Termolionline.

In occasione della festività di San Basso, Michele Trombetta l''ha intervistato, proprio rimarcando come fosse la festa patronale di commiato prima di dedicarsi al nuovo incarico, non prima di aver portato a compimento la campagna Mare sicuro 2022, sul litorale molisano e nell'arcipelago delle Isole Tremiti.