"E' un bel giorno", Palazzo Chigi affonda l'eolico a Bosco Pontoni

SAN MARTINO IN PENSILIS. E' pervenuto il parere negativo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul progetto di parco eolico in località Bosco Pontoni, a San Martino in Pensilis. Parere arrivato al termine del procedimento Via-Vas, che ha scansionato gli elementi presenti nel dossier delle 12 torri proposte dalla Wind Energy San Martino srl. Un insediamento che sarebbe ricaduto in parte anche nel Comune di Rotello. Le 12 torri erano di 4 mw ciascuna. «Il particolare pregio dell'area, caratterizzata dalla coltivazione di uva destinata alla produzione di vini doc e igt, vedrebbe il rischio di mutazione significativo del paesaggio, alterandone la percezione all'interno del contesto, ricco di colture di qualità relative alla produzione vinicola e olivicola. E' prevalente l'interesse alla tutela del paesaggio e della conservazione dei relativi valori paesaggistici e colturali»

Immediato il commento soddisfatto del sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo.

"Oggi è un bel giorno. Apprendiamo con enorme soddisfazione che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere negativo alla realizzazione nel nostro comune, in località Bosco Pontoni, di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori da 4 MW ognuno.

Un provvedimento che consente di continuare a preservare e tutelare il nostro patrimonio paesaggistico e storico-naturale, di difendere gli interessi del territorio, delle comunità e delle aziende agroalimentari presenti impegnate nella valorizzazione delle produzioni agricole di qualità, su tutte vino e olio.

I miei ringraziamenti a tutti coloro che si sono impegnati e si impegnano tutti i giorni nella difesa del nostro territorio e nella valorizzazione, attraverso uno sviluppo compatibile e sostenibile, delle produzioni agricole di qualità, alle aziende, alle associazioni di categoria e alle amministrazioni coinvolte.

Un ringraziamento particolare per il prezioso e instancabile lavoro svolto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise nella persona della Direttrice Dott.ssa Dora Catalano e della Dott.ssa Maria Chiara Santone

Grazie!"