Cittadinanzattiva scrive al Presidente della Repubblica Mattarella

Campobasso Quattro occasioni da non sprecare nella prossima legislatura: ius scholae, bambini in carcere, Livelli essenziali di assistenza, riforma per gli anziani non autosufficienti.

CAMPOBASSO. Approvare la norma per lo Ius scholae, “liberare” tutti i bambini dalle carceri italiane, sbloccare l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, fare passi in avanti sin da subito verso la riforma per gli anziani non autosufficienti. Sono le quattro occasioni che con la crisi di Governo rischiano di andare sprecate e sulle quali invece Cittadinanzattiva, in una lettera inviata ieri, chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di farsi portavoce presso le forze politiche impegnate nella campagna elettorale affinché siano portate a compimento al più presto nella prossima legislatura.

“Ci rivolgiamo a lei Presidente in quanto, come moltissime volte nel recente passato, figura di garanzia nel delicato momento che prepara la campagna elettorale per le Politiche del 25 settembre 2022; ma soprattutto poiché, Lei non ha mai mancato di evidenziare il livello di fiducia e di aspettative che ripone nella partecipazione dei cittadini sia da singoli sia quali componenti di organizzazioni e di soggetti collettivi” scrive Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva nella lettera al Presidente Mattarella.

“Sono obiettivi su questioni e temi diversi ma tutti caratterizzati dal fatto di essere oggetto di proposte sistematiche e condivise da un novero quantitativamente e qualitativamente rilevante di soggetti civici, e che hanno incontrato attenzione da tutte o da molte istituzioni e forze partitiche; eppure che rischiano di essere travolte dai diktat dell’audience o dell’ideologia, soprattutto in questo periodo di campagna elettorale”, dichiara Mandorino. “Per questo chiediamo che le forze politiche se ne facciano carico anche in questo momento di crisi e che le mettano al centro della loro campagna elettorale per non perdere occasioni importanti per il futuro del Paese”.