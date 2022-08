Palco smontato in tempi record, a piazza del Papa c'è la fiera di agosto

TERMOLI. Giusta domanda quella ricevuta stamani, sul presto, da un lettore. Si fa la fiera del primo sabato del mese ad agosto?

Domanda lecita vista la presenza sino a notte del palco che ha ospitato il concerto della cantante Bianca Atzei, che ha chiuso il trittico della festa patronale di San Basso.

In effetti, tempi record per lo smontaggio della struttura, che alle 6.30 era già sparita, grazie a una sinergia tra servizi e associazioni degli ambulanti, che avevano avuto l'acume di prendervi contatto.

Così, dalle 7 pronti gli stand per ospitare la gente, come ogni mese ormai, dopo i due lunghi anni di pandemia che ricordiamo hanno minato in modo profondo la capacità e la sopravvivenza di queste imprese.

Ci ha riferito di questo Angelo Gioia, responsabile di AnaUgl Molise, che augura buone vacanze e buon Ferragosto a tutti.

Galleria fotografica