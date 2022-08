Amore per il territorio e professionalità s'incontrano sulla rotta del Superbonus 110

MONTENERO DI BISACCIA. “Il miglioramento del tessuto urbano attraverso il Superbonus 110 - La scelta di soluzioni sostenibili nei progetti di miglioramento e riqualificazione” è stato il tema del convegno tenutosi ieri sera presso il porto turistico Marina Sveva a Montenero di Bisaccia. Organizzato dallo studio tecnico Francesco Spadano unitamente alla Gemelli srl Soluzioni Edili e il Consorzio So.Co.lm. e con il contributo tecnico di Mapei, ha visto la presenza di numerosi partecipanti, riscuotendo apprezzamenti per l’alto livello delle professionalità messe in campo.

Dopo i saluti del sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis e del sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci, hanno preso la parola l’Ing. Gaetano Cicioni, presidente del Consorzio Socoim, in collegamento Giovanni Granatello, amministratore Gemelli srl, Stefano Geminiani, ingegnere Linea rinforzi strutturali Mapei, Marco Grossi, specialisti cappotti e finiture Mapei, Alessandro Tucci, ingegnere termotecnico Studio Geina, Nicola Guglielmi, architetto studio progettazioni Guglielmi Planning ed Eros Ravaglia, ingegnere Ditta Vettaflex.

Tra i numerosi presenti Tiziana Magnacca, presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, assessore ai Lavori pubblici del Comune di San Salvo, Massimo Staniscia, presidente ordine Ingegneri della provincia di Chieti, Giandomenico Scioletti, presidente ordine dei Geometri della provincia di Chieti e Vittorio Melone, presidente ordine Avvocati di Vasto.

L’iniziativa ha suscitato molto interesse sia per l’elevato livello tecnico, che per le strategie e le risorse dedicate al nostro territorio, che mirano a contribuire a un processo di riqualificazione complessiva, che coinvolge sicurezza, ambiente, comfort e architettura, capaci di innescare meccanismi virtuosi di tipo economico per l’intero territorio.

L’ambizione, il progetto, è quello di intervenire sulla qualità del nostro patrimonio immobiliare, anche in occasione degli importanti investimenti e progetti dell’Amministrazione comunale di San Salvo, contribuendo ad un progetto di riqualificazione globale.

Come ha concluso il geom. Spadano, moderatore e co-organizzatore dell’evento, utilizzando definizioni proprie del “110”, “sicurezza, qualità dell’ambiente, comfort e bellezza sono caratteristiche trainanti di meccanismo virtuoso che li rende elementi che capaci di sostenere un intero sistema economico. La sicurezza, l’ambiente, la qualità della vita, sono patrimonio di tutti”.

