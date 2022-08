Riparato nella notte il guasto al cavo di media tensione in centro

TERMOLI. A buon fine l'intervento di riparazione notturno effettuato dalla tarda serata di ieri all'incrocio tra via Frentana e Corso Vittorio Emanuele III a Termoli.

Nel pomeriggio del 6 agosto c'erano stati diversi problemi di erogazione dell'energia elettrica, sia nella zona centrale, con blackout di pochi minuti, che nella zona compresa tra il porto e gli stabilimenti balneari di Rio Vivo, dove si sono verificate frequenti interruzioni di energia elettrica. Dell’accaduto abbiamo avevamo chiesto spiegazioni al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, ingegner Gianfranco Bove che dopo aver contattato E-Distribuzione, ci aveva rappresentato come gli inconvenienti lamentati fossero dovuti alle normali attività di verifica e individuazione di un guasto sulla rete di distribuzione della corrente.

E-Distribuzione, individuato il problema, ha attivato la squadra di manutentori per eseguire i lavori di scavo per un guasto su un cavo in media tensione all’altezza dell’incrocio tra via Frentana e Corso Vittorio Emanuele III di Termoli, lavori considerato urgenti, per evitare più gravi disservizi.

