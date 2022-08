Il vento c'è, ma in spiaggia si va lo stesso: prima domenica d'agosto

Prima domenica di agosto a Termoli

TERMOLI. Il caldo e la voglia di relax battono anche un vento consistente e così, nella prima domenica di agosto, caratterizzata proprio da una brezza sostenuta, che ha superato i 53 km/h nella mattinata, pur limitando e mitigando molto i bagni in mare, la spiaggia è stata parimenti popolata.

Certo, non c’è stato l’assalto di altri periodi con un meteo più conciliante, ma se foste stati intenzionati a trovare un parcheggio sui due lungomare, Nord e Sud, sarebbe stato tempo sprecato.

Ombrelloni misti, aperti e chiusi, bandiera rossa issata nei lidi in segno di pericolo per chi si avventurasse in acqua e bagnini pronti a scrutare l’orizzonte dal bagnasciuga, per evitare rischi al temerario di turno, da richiamare all’ordine.

Temperature calate di un paio di gradi, ma con l’andare della giornata il caldo è tornato a farsi sentire anche oltre i quasi 29 gradi toccati nella mattinata, colpa di una umidità stabilmente oltre il 70%.

Ma siamo ormai nel periodo più vacanziero dell’anno, le due settimane centralissime che agganceranno il Ferragosto e porteranno alla Sagra del pesce, dopo di che anche il trend mare sarà calante e saremo in piena campagna elettorale, arroventata speriamo solo dai toni e non dalla canicola, di quella già ne abbiamo le tasche piene.

