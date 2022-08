A Casacalenda autori di caratura nazionale

CASACALENDA. Chiude la settimana di Molise Cinema e a Casacalenda la pro loco, con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, avvia una rassegna di importanti autori che presentano libri d'interesse nazionale.

Si comincia con Magdi Allam con il libro "Stop Islam", che verrà presentato lunedì 8 agosto alle ore 19:00 nella sala del Teatro nel palazzo comunale. Martedì 9 agosto alle 18:30 al Teatro del palazzo comunale ci saranno Luca Palamara e Alessandro Sallusti che presenteranno i loro due libri che tanto hanno fatto clamore nel mondo della magistratura e della politica. Il primo libro "Il sistema " ed il secondo "Logge & lobby" che insieme hanno scritto nel 2020 e nello scorso inverno 2021.

Gli Organizzatori sono convinti che questi eventi avranno riscontro in tutta la regione Molise. Contano sulla partecipazione dei propri cittadini a sostegno di un'altra iniziativa culturale che in questa cittadina trova numerosi sostenitori. Gli organizzatori della manifestazione e la Pro loco ringraziano la sindaca dottoressa Sabrina Lallitto per il sostegno e l'accoglienza riservata a questa iniziativa nella speranza che Casacalenda diventi, dopo Molise Cinema, anche un punto di riferimento per la letteratura e gli autori importanti del nostro paese.

