Mensa scolastica, approvato il progetto per Campomarino

CAMPOMARINO. Con comunicazione da parte del ministero dell’Interno dell'8 agosto 2022, è pervenuta all'amministrazione di Campomarino la definitiva ammissione al finanziamento di un progetto che prevede un intervento di nuova costruzione di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio degli edifici scolastici già esistenti di via V. Cuoco.

"L’intervento, finanziato per un totale di 696.000 euro in ambito PNNR, rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo e l’ampliamento dell’offerta dei servizi al cittadino, specialmente per coloro che saranno le nuove generazioni della nostra comunità", queste le parole dell’assessore ai Lavori pubblici Anna Pollace. Che nel ringraziare il lavoro svolto dalla struttura per il raggiungimento del risultato, auspica che presto possano arrivare anche i finanziamenti per gli ulteriori progetti messi in campo sempre in ambito PNNR.

Il sindaco e tutta l’amministrazione esprimono grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, rimarcando la bontà dell’azione messa in campo dalla stessa per quanto riguarda la crescita del territorio e la capacità di sfruttare le nuove forme di sostegno che giungono dall'Europa.