Molinello e Mediterraneo, le vie del Movimento 5 Stelle sono... infinite

TERMOLI. Continua incessante (o quasi) l’azione del gruppo consiliare di minoranza a Termoli con le insegne del Movimento 5 Stelle. Proprio l’esponente storico grillino, assieme ai colleghi Ippazio Stamerra, Antonio Bovio e Daniela Decaro, ha proposto un doppio giro di interpellanze sul degrado urbano. «La difesa del nostro territorio deve essere una priorità. Molte le zone di Termoli che necessitano di una riqualificazione. In via Mar Mediterraneo ad esempio da tempo non vengono eseguito i lavori programmati. Ancora peggio è la situazione in cui versa via del Molinello tra rifiuti abbandonati, soste selvagge, muretti inclinati, rami di albero spezzati e in bilico, strade e marciapiedi dissestati.

Durante il Governo Conte sono stati stanziati milioni di euro per la riqualificazione urbana. Il Comune di Termoli con il suo sindaco e la sua maggioranza cosa intende fare? Abbiamo depositato due interpellanze urgenti sperando che ci vengano fornite risposte adeguate e che non venga rinviata la risposta come è successo nello scorso consiglio comunale quando il Sindaco non ha risposto alle nostre tre scomode interpellanze rinviando la risposta a 15 giorni.

Ma noi abbiamo memoria lunga e sappiamo attendere, stiamo facendo il conto alla rovescia». Nell’atto ispettivo evidenziato come «Un sopralluogo in via Del Molinello, su richiesta di diversi cittadini ha fatto emergere il seguente stato dei luoghi: strade e marciapiedi dissestati, rifiuti abbandonati, alberi con rami rotti in bilico, muretto inclinato che va verificato se pericolante, scala che porta al parco da riqualificare, ringhiera in legno vecchia e pericolosa, parcheggio selvaggio delle auto anche in zona di rimozione forzata. Chiediamo di conoscere quale sia il piano programmato per gli interventi in via Del Molinello a garanzia della sicurezza stradale e dei pedoni e i tempi di intervento».

Su via Mar Mediterraneo, invece, «Nel Piano Triennale delle opere pubbliche erano previsti nuovi fondi per la riqualificazione di via Mar Mediterraneo Ad oggi non è stata realizzata alcuna opera. Chiediamo di conoscere quali siano i tempi previsti per l’inizio dei lavori, quali i lavori che dovranno essere effettuati, quale lo stato dell’arte della strada».

