Guasto risolto da Molise Acque, a Larino flusso idrico anche notturno

LARINO. L'amministrazione comunale di Larino torna a informare sul problema relativo alle chiusure notturne dei serbatoi comunali.

«Dopo aver più volte sollecitato Molise Acque a ripristinare la terza pompa collocata nel serbatoio di Monte Arcano cosi da aver una maggiore disponibilità d'acqua, nelle scorse ore, proprio l'ente di gestione dell'Acqua molisana ha comunicato di aver proceduto al ripristino.

Un risultato importante per la nostra comunità che da oggi ci consentirà, a meno di eventi imprevisti ed imprevedibili, di poter erogare l'acqua al centro urbano con regolarità senza dover più ricorrere alle chiusure serali che, siamo consapevoli, causano sempre degli inconvenienti. Naturalmente la nuova disponibilità di acqua non significa che si possa sprecarla per usi diversi da quelli alimentari.

Ragione per cui continueranno anche nelle prossime settimane i controlli, specie nelle zone rurali».