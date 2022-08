Fials, personale precario: «Mettere in sicurezza il sistema sanitario regionale»

TERMOLI. La Federazione italiana autonoma lavoratori sanità, ha inviato una nota al Presidente della Regione, Donato Toma e al direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano per la stabilizzazione del personale precario della sanità molisana.

«La scrivente organizzazione sindacale vuole far rilevare al Direttore Generale dell’A S Re M e al Presidente della Regione Molise nonchè Commissario alla sanità che il provvedimento di stabilizzazione n.941 del 28/07/2020 del personale dipendente a tempo determinato non ha tenuto conto di tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti dalla legge Madia e quindi stabilizzabili, per questo motivo si chiede la relativa integrazione.

All’indomani dell’approvazione della legge regionale concernente la stabilizzazione del personale precario assunto a tempo determinato nel periodo pandemico non è più rinviabile l’adozione di un provvedimento specifico per riconoscere il ruolo a tutti gli aventi diritto.

Detta stabilizzazione consentirebbe di mettere in sicurezza il sistema sanitario regionale di fronte ad eventuali nuove emergenze pandemiche.

Ma soprattutto consente di investire in modo efficiente ed efficace sulle risorse umane e professionali impegnate in piena pandemia.

Si vuole precisare che tutto quanto premesso rientra nelle regole e nelle norme previste in termini di contingente di personale da assumere per stabilizzazione.

Questo non impedisce all’ente A S Re M di bandire procedure concorsuali per adeguare gli organici così come previsto nei relativi piani assunzionali».