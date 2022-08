Covid: nel Molise 263 guariti e 201 contagi

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem nessun nuovo decesso in Molise nelle ultime 24 ore.

Un nuovo ricovero, di Gambatesa, presso il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Nessun paziente dimesso.

Ci sono 263 guariti nelle ultime 24 ore in regione, 50 a Termoli, mentre i contagi sono 201, di cui 14 al molecolare Asrem su 252 tamponi refertati, e 187 da test rapidi, su 376 antigenici effettuati. A Termoli 35 nuovi positivi, di cui 7 al molecolare e 28 all'antigenico.

I contagi: 35 totali (di cui 28 antigenici) Termoli, 1 (1) Agnone, 2 (2) Baranello, 5 (5) Bojano, 29 (27) Campobasso, 2 (2) Campomarino, 3 (3) Casacalenda, 1 (1) Casalciprano, 1 (1) Castel del Giudice, 2 (2) Castel San Vincenzo, 1 (1) Castropignano, 1 (1) Chiauci, 3 (3) Colle d’Anchise, 3 (3) Colletorto, 1 (1) Ferrazzano, 1 (1) Filignano, 3 (3) Fossalto, 5 (5) Frosolone, 6 (5) Guglionesi, 9 (8) Isernia, 7 (7) Jelsi, 5 (5) Larino, 2 (2) Lucito, 1 (1) Lupara, 6 (6) Macchiagodena, 4 (4) Mirabello Sannitico, 2 (2) Miranda, 2 (2) Montecilfone, 3 (3) Montenero di Bisaccia, 1 (1) Montenero Val Cocchiara, 1 (1) Oratino, 3 (3) Pesche, 11 (11) Petacciato, 1 (1) Poggio Sannita, 3 (1) Portocannone, 2 (2) Pozzilli, 4 (4) Riccia, 1 (1) Ripalimosani, 3 (3) Roccamandolfi, 1 (1) Rocchetta a Volturno, 2 (2) San Martino in Pensilis, 6 (6) Santa Croce di Magliano, 2 (2) Sant’Elia a Pianisi, 2 (2) Scapoli, 1 (1) Sepino, 1 (1) Sesto Campano, 1 (1) Tavenna, 2 (1) Trivento, 4 (4) Ururi, 2 (2) Venafro, 1 (1) Vinchiaturo.

I guariti: 50 Termoli, 2 Acquaviva Collecroce, 4 Acquaviva d’Isernia, 12 Agnone, 6 Bagnoli del Trigno, 5 Baranello, 2 Belmonte del Sannio, 8 Bojano, 1 Bonefro, 1 Busso, 11 Campobasso, 1 Campodipietra, 15 Cantalupo nel Sannio, 9 Capracotta, 3 Carovilli, 8 Carpinone, 2 Castel San Vincenzo, 1 Castelpetroso, 2 Castropignano, 18 Cerro al Volturno, 3 Chiauci, 4 Civitanova del Sannio, 16 Coli a Volturno, 1 Conca Casale, 7 Filignano, 6 Forli del Sannio, 22 Fornelli, 24 Frosolone, 1 Isernia, 2 Montenero di Bisaccia, 1 Pettoranello del Molise, 1 Poggio Sannita, 1 Riccia, 1 Ripalimosani, 1 San Giacomo degli Schiavoni, 1 San Martino in Pensilis, 2 Sepino, 1 Spinete, 1 Toro, 4 Trivento, 1 Ururi, 1 Vinchiaturo.

Sale a 32 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 3 ricoveri in Rianimazione Covid e 29 in Malattie infettive.

Di questi 7 non sono vaccinati, 0 prima dose, 2 con seconda dose/dose unica, 23 con terza dose.

Fermo a 657 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In calo, dai 5.899 di sabato ai 5.840 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione. Di questi 4.199 In provincia di Campobasso, 1.636 in provincia di Isernia e 5 di fuori regione.

Fermo ai 2.641 di ieri il numero dei soggetti in isolamento.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 133 sui 136 della regione:

988 Campobasso

681 Termoli

491 Isernia

201 Venafro

138 Petacciato

131 Campomarino

130 Riccia

126 Larino

109 Guglionesi

96 Bojano

82 Jelsi

80 Frosolone

79 San Martino in Pensilis

77 Montenero di Bisaccia

75 Ferrazzano, Santa Croce di Magliano

71 Mirabello Sannitico

67 Cercemaggiore, Ripalimosani

60 Portocannone

58 Agnone

54 Macchiagodena

53 Montaquila, Trivento

51 San Giacomo degli Schiavoni, Sesto Campano

50 Ururi

45 Pozzilli

44 Campodipietra

42 Casacalenda, Roccavivara

40 Macchia d’Isernia

38 Palata, Pesche

37 Sepino

36 Monacilioni, Montecilfone

35 Oratino, Vinchiaturo

33 Montefalcone nel Sannio, Ripabottoni, San Giuliano del Sannio, Sant’Elia a Pianisi

32 Montagano

31 Baranello, Miranda, Rocchetta al Volturno

30 Fossalto

29 Colli al Volturno

28 Monteroduni, San Polo Matese

27 San Giuliano di Puglia

25 Roccamandolfi

24 Castropignano, Fornelli, Salcito

23 Busso, Cerro al Volturno, Colletorto, Spinete

22 Matrice

20 Forli del Sannio, Lupara, Petrella Tifernina

19 Guardiaregia

18 Scapoli, Tavenna

17 Carpinone, Pettoranello del Molise, Pietracatella, San Massimo

16 Carovilli, Casalciprano

15 Acquaviva Collecroce, Cantalupo nel Sannio, Limosano

14 Sant’Agapito, Vastogirardi

13 Castelpetroso, Gildone, Longano, Montenero Val Cocchiara

12 Macchia Valfortore, Montelongo, Poggio Sannita, Rotello

11 Bonefro, Montemitro, Sessano del Molise

10 Campolieto, Filignano

9 Castelbottaccio, Colle d’Anchise, Gambatesa, Toro

8 Castelmauro, Guardialfiera, Pietrabbondante, Rionero Sannitico, Santa Maria del Molise

7 Acquaviva d’Isernia, Bagnoli del Trigno, Duronia, Lucito, Morrone del Sannio, San Giovanni in Galdo

6 Castel San Vincenzo, Molise, San Felice del Molise, Torella del Sannio

5 Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale

4 Castel del Giudice, Castellino del Biferno, Mafalda, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietracupa, Pizzone, San Pietro Avellana, Sant’Elena Sannita

3 Belmonte del Sannio, Capracotta, San Biase, Sant’Angelo del Pesco, Tufara

2 Castelverrino, Civitacampomarano, Montorio nei Frentani, Provvidenti

1 Roccasicura, Sant’Angelo Limosano.

Cinque i contagi di fuori regione ma accertati in Molise: 1 Capriati a Volturno (Ce), 1 Sesto San Giovanni, 1 Albano Laziale (Rm), 1 San Giovanni Rotondo (Fg), Trento.