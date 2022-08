«Non abbandoniamo i molisani alla danza della pioggia»

CAMPOBASSO. La Regione Molise ormai da troppo tempo arriva impreparata all'appuntamento con l'estate, e in particolare col verificarsi sempre più frequente del fenomeno della siccità.

Il Movimento 5 stelle interviene sulla questione siccità.

«Anche quest'anno abbiamo chiesto ripetutamente ai vertici regionali di occuparsi dell'argomento con largo anticipo, senza abbandonare i molisani alla danza per la pioggia.

Invece il centrodestra ha preferito restare a guardare e affidarsi all'imprevedibilità dei fenomeni atmosferici. Ma il clima sta cambiando: per questo è fondamentale che il tema della siccità venga affrontato durante l’intero anno, non solo quando le risorse scarseggiano e mettono in pericolo la quotidianità dei cittadini o le esigenze del tessuto produttivo che ‘vive’ grazie all’acqua.

Lo abbiamo ribadito dentro e fuori dall'aula a più riprese: i problemi del comparto acqua vanno affrontati in maniera sistemica. Dai Consorzi di bonifica ai rapporti con le altre Regioni; dalla sicurezza degli invasi alla gestione della risorsa nei comuni.

Insomma, sul tema serve una visione d’insieme alla quale stiamo lavorando e continuiamo a lavorare, ma che ahnoi manca a chi governa la nostra regione. Gli stessi che da troppi anni, ad esempio, hanno abbandonato la Diga del Liscione, non hanno fatto nulla per ottenere dati certi sulla quantità disponibile di acqua, sono sprovvisti di una strategia politica e non hanno dato atto ad una programmazione integrata. Come nulla è stato fatto per far rispettare gli accordi tra Molise e Puglia per la cessione di acqua dall’invaso di Occhito.

Se questo è il modo in cui il centrodestra tutela l'acqua pubblica, non osiamo immaginare cosa possa fare alla guida del Paese».