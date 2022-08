Importanti finanziamenti per Petacciato

PETACCIATO. Sono 2 gli importanti finanziamenti ottenuti oggi, dal comune di Petacciato, con firma della relativa convenzione.

Il primo: 14.388,49 euro per impianto di video sorveglianza a Petacciato Marina (10 telecamere dal torrente Tecchio fino a ex posto barche) mentre 45.500,00 euro, per lavoratori utilizzabili per la realizzazione e servizi di utilità diffusa.

«È agosto ma noi non ci fermiamo!!» scrive il sindaco Roberto Di Pardo.