"Felicemente Abile", Calenda: «Lo Stato ha drasticamente ridotto i finanziamenti»

TERMOLI. “Felicemente Abile”, ma non nel 2023. È questa la critica che viene dalla presidente della Consulta per la disabilità di Termoli, Tina De Michele, che ieri mattina con un post social ha pungolato la Regione Molise, che pur ammettendo il progetto proposto dalla relativa Aps, non l’ha finanziato, per carenza di fondi. La De Michele evidenzia come questo genere di interventi e strumenti a supporto di bambini che hanno patologie molto gravi e che non “interessano a nessuno” non dovrebbe essere messi in concorrenza, ma integrati con fondi ad hoc in piani sociali regionale e di zona, non alla stregua della discrezionalità di un tecnico.

A tal riguardo abbiamo interpellato l’assessore regionale alle Politiche sociali, Filomena Calenda, chiedendo lumi sulle rivendicazioni della De Michele.

«Il progetto è meritevole solo che non è finanziabile perché sono finiti i fondi. Alla regione Molise, questi finanziamenti arrivano dal governo nazionale. E quest’anno, rispetto agli anni precedenti sono stati tagliati. L’unico problema è la mancanza di risorse. Esiste un allegato che la Commissione ha fatto che riguarda i progetti meritevoli che possono accedere al finanziamento, rispetto a quelli che non lo erano. Quando si tratta di ragazzi meno fortunati, io ci sto male. Però lì c’è una commissione che, purtroppo, l’ha valutato. E l’ha valutato meritevole ma non è stato finanziato per mancanza di soldi. Ci sono tanti progetti che, purtroppo, non sono rientrati per mancanza di risorse».

«Il ministero negli anni 2019/20, quando l’assessore Calenda non c’era – precisa lei stessa - ha stanziato fondi per un milione 650 mila euro.

La delibera del 2022, invece, prevede lo stanziamento di solo 360 mila euro.

«Durante il periodo del Covid- continua la Calenda- abbiamo fatto un avviso straordinario dove questa associazione del progetto “Felicemente abili” non ha partecipato. Allora arrivarono altri fondi dal ministero. Sono rammaricata e imbarazzata che alcuni di questi validi progetti non possano usufruire di queste risorse».