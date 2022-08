Diocesi e comunità di Guglionesi rendono omaggio a Vincenzo Mattia

I funerali di Vincenzo Mattia a Guglionesi

GUGLIONESI. Una messa composta, silenziosa. Le comunità di Guglionesi e San Martino, si sono stretti nell’abbraccio a don Nicola Mattia, per la perdita dell’amato padre Vincenzo.

La funzione è stata celebrata dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, insieme al presbitero diocesano.

«Ringraziamo il Signore per il dono che è stato nostro fratello Vincenzo- ha detto sull’altare il Vescovo- per la sua sposa, per i suoi figli e, anche per la testimonianza di uomo laborioso e dedito alla famiglia. Di questo dobbiamo essere grati al Signore che non è il Signore dei morti ma dei vivi. Vincenzo vive e vive nella pienezza di Dio».

La chiesa di Santa Maria Maggiore è gremita di gente, arrivata già dalle 10, per porgere il proprio cordoglio alla famiglia Mattia e specialmente a don Nicola.

Don Nicola, figlio amato che ha voluto testimoniare la propria gratitudine ai tanti che sono stati presenti sia durante la funzione religiosa, sia nei giorni scorsi.





«La fede, fratelli e sorelle- ha continuato il Vescovo durante l’omelia- ci deve sostenere e se l’accogliamo nel cuore, illumina anche questo momento di tristezza e di dolore. La parola di Dio ci aiuta, proprio in occasione della morte di nostro fratello Vincenzo, a riflettere sul senso della vita. Non è la morte il senso della vita, è altro il senso della vita. La nostra vita, così come la vita di nostro fratello Vincenzo, è stata creata da Dio per la libertà. Perché senza libertà non si può amare. Nell’eccomi alla chiamata c’è una risposta, ed è in questa riposta, in questa relazione che si svolge la vita.





E se guardiamo alla vita di Vincenzo, vediamo che è un uomo che ha risposto, come poteva, a Dio. Ha risposto prendendosi la sua responsabilità, di sposo, dal giorno del fidanzamento al giorno della sua dipartita, di padre, di cristiano. Dio è per sempre e non gode della nostra morte, lui ha sacrificato suo figlio per noi. Ognuno di noi ha una vocazione. Il cristiano conosce il volto di chi ci ha dato l’esistenza. Il Dio che ci ha chiamato ad essere è mio Padre. Il regno dei cieli è di chi si scopre figlio. Dio non è solo il principio ma è il padre. Il volto di questo padre ci porta a vivere nella confidenza e nella fiducia. Vincenzo ha vissuto nella fiducia e nell’abbandono e adesso entra nell’eredità di figlio. Per Vincenzo oggi diventa realtà».

Il rito funebre è stato accompagnato dal coro di Comunione e Liberazione.

