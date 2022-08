Incendio del Castello: segui la diretta dalla Cala Sveva con Termolionline

TERMOLI. La festa del mare 2019, si chiama così la manifestazione di Ferragosto imperniata sull’Incendio del Castello Svevo, aveva accolto 60mila persone sul lungomare Nord, a Termoli. La nostra diretta social ebbe numeri altissimi, record.

Poi, il buio, la pandemia, che ha spento i fuochi d’artificio più attesi dell’anno.

Ora, finalmente, alle spalle un periodo così duro, si torna alla vita e per la quinta volta, dopo il poker consecutivo tra 2016 e appunto 2019, Termolionline può tornare a diffondere questo magnifico spettacolo pirotecnico, grazie alla proverbiale ospitalità della Cala Sveva Beach Club, salotto balneare preferenziale per godere di un evento unico nel suo genere, che sarà proposto per chi non potrà esservi di persona sulla spiaggia di Termoli, sia sulla nostra pagina Facebook che sulla nostra homepage.

Così, invitiamo chiunque voglia ammirare i giochi pirici, domani, 15 agosto, dalle 23.45, a seguire Termolionline in diretta dalla Cala Sveva.

La diretta sarà a cura del nostro editore Nicola Montuori, ringraziamo all'uopo la famiglia Vincitorio, titolare dello stabilimento balneare che ci ospita, per la chance che ci permette di estendere a tutti coloro che vorranno godere di uno spettacolo fantastico.

Un’occasione anche per rivederli in rete successivamente, col video che rimarrà a disposizione di tutti.

Questo il nostro biglietto di invito: rigorosamente free.

«Vi torniamo a proporre, finalmente, la diretta dello spettacolo pirotecnico più suggestivo e spettacolare dell'estate termolese: i fuochi di Ferragosto ed il famoso incendio del Castello di Termoli.

Grazie alla collaborazione con Cala Sveva, avrete un posto in prima fila, anche se distanti chilometri!

Vi aspettiamo numerosi!”, l’invito che viene formulato per tutti voi.

Un cadeau vero e proprio per tutti coloro che stasera non potranno seguire la festa del mare a Termoli.

L'incendio del castello e i fuochi pirotecnici dal muraglione del borgo antico si caratterizzano per la visuale mozzafiato dal lungomare Nord Cristoforo Colombo.