Festa del cuore dal "sapore politico" a Guglionesi

GUGLIONESI. È stata una festa del cuore a tratti diversa rispetto alle scorse edizioni.

Una festa che è scesa in campo portando, forse per la prima volta, un dibattito pubblico.

Dove l'ex sindaco Leo Antonacci ha detto la sua, senza troppi giri di parole, su chi attualmente amministra Guglionesi.

E lo ha fatto insieme ai consiglieri di minoranza dell'attuale amministrazione nelle persone di Giuseppe D'Urbano, Antonio Tomei ed Elisa D'Astolto.

Un excursus sull'operato di questa attuale maggioranza che “non amministra con il cuore. Basti pensare alla chiusura dell’asilo comunale Mimì Del Torto”. Questione tanto dibattuta nell’ultimo anno nei consigli comunali, spesso accesi.

Una platea variegata ha partecipato al dibattito, curiosa di sapere e approfondire l’operato dell’amministrazione.

Nella breve intervista rilasciata a noi di Termolionline, Antonacci ha dichiarato che non si ricandiderà per le prossime amministrative ma che porterà avanti il suo gruppo, perché «non si può lasciare Guglionesi nelle mani di chi amministra in maniera improvvisata e senza alcun metodo. Sarò tra i fautori di una lista ma non sarò candidato sindaco».

La festa è poi proseguita con l’apertura degli stand gastronomici. Più di 500 sono le persone che hanno mangiato in piazza, aspettando la famosa “Torta del cuore”, che sancisce la fine della manifestazione.

Nel pomeriggio, invece, lo spazio è stato dedicato al palo della cuccagna. Divertimento assicurato, aspettando che le varie squadre arrivassero in cima. Difficile per chi non lo ha mai fatto, il palo molto unto ha visto tanti “scivoloni”.

“Il cuore batte, il popolo vive” è lo slogan sulle magliette dei volontari. Il popolo vive perché «dopo tante critiche ricevute, oggi il popolo ci riconosce il ruolo di buoni amministratori. Il miglior sponsor della nostra amministrazione è stata questa amministrazione che ha messo in evidenza tutto il bene che noi avevamo fatto» ha chiostro Antonacci.

