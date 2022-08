Marito trapiantato, «Ci serve una casa in affitto per tutto l'anno»

TERMOLI. Affitti per l’intero anno a Termoli se ne trovano sempre meno. Un vulnus che abbiamo messo in evidenza anche in altre circostanze, raccontando storie o proponendo appelli, alcuni dei quali riusciti anche a centrare il bersaglio.

Il numero esiguo di strutture alberghiere ha convogliato il flusso turistico, peraltro in trend positivo, verso la cosiddetta ricettività diffusa, sia quella canalizzata, ma anche “privata” e questo toglie spazio a chi necessita di vivere in locazione.

Come nel caso di Debora, che deve trovare un appartamento e speriamo che si possa esserle utili.

«Mi serve il vostro aiuto! So che è complicatissimo perché non se ne trovano ma se qualcuno sa qualcosa mi faccia sapere: ho necessità di una casa, tutto l'anno e anche per più anni, possibilmente non ammobiliata, ma va bene uguale se ha mobili, poi provvedo per i miei!

Mi serve possibilmente almeno con due camere e due bagni, va bene anche se più grande, ad esempio 3 camere e 2 bagni. Se avesse un garage o una cantina sarebbe perfetta ma va bene anche senza. Se fosse a un piano terra o rialzato sarebbe perfetta per via di alcuni problemi di salute altrimenti se fosse a piani superiori mi occorre l'ascensore.

La necessità e l'urgenza, oltre ad alcuni requisiti non nascono dalla presunzione di pretendere nulla ma dal fatto che avendo mio marito trapiantato da poco devo fare una serie di valutazioni anche mediche per quando uscirà dall'ospedale.

Zone: Termoli (anche periferia), Campomarino, sia lido che paese, in alternativa valuto anche Portocannone e Petacciato (in seconda battuta poiché lontana dal resto della famiglia che mi aiuta avendo già visionato alcuni immobili) volendo valuto anche San Giacomo.

Ho un regolare contratto di lavoro full time indeterminato! Così lo specifico prima, mio marito ha una doppia pensione di invalidità (specifico anche questo prima così alcune persone evitano di guardarlo schifato quando lo dico come già accaduto). È davvero urgente grazie».

Chi fosse intenzionato seriamente ad aiutarla, può contattarla a questo recapito: 342.5922451.