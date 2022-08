Altro che... Belvedere

TERMOLI. Manifestazioni di inciviltà sempre più evidenti nel centro di Termoli. In via Alfano, a pochi metri da via Belvedere, sul muro di una casa di una signora residente in zona, qualcuno ha pensato bene di lasciare abbandonati due falsi stipiti in legno di due porte.

Davvero incomprensibile il gesto, alla stessa persona, giorni fa hanno parcheggiato una vettura davanti alla porta d'ingresso in casa, in pratica confinandola all'interno, costretta quasi a uscire dalla finestra.

A questi incivili la signora ha dedicato anche messaggio scritto.

Galleria fotografica