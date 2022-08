Manutenzione strade, ripartono i lavori a Guglionesi

GUGLIONESI. Riparte il programma di manutenzione e riqualificazione delle strade, degli spazi e delle aree urbane nel comune di Guglionesi.

Continua l’impegno dell’amministrazione Bellotti, nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne ed esterne al centro abitato.

Procedendo ad un rapido utilizzo delle risorse che la regione ha messo a disposizione per gli anni 2021-22 sono stati fatti intervenuti su tratti di strade rurali davvero disastrati (diventati quasi impercorribili) realizzando il manto di asfalto delle strade comunali in: contrada Ripatagliata per circa 350 m ed in contrada Difensola (strada delle Cannelle) tratto asfaltato circa 200 m. Prossimo intervento interesserà la Strada di Contrada Pocavizio.

Un piccolo provvisorio bilancio dell’azione amministrativa in materia di viabilità, nonostante il blocco dovuto alle numerose emergenze (frane e alluvioni, incendi, terremoto e pandemia) che hanno costretto l’amministrazione ad un impegno straordinario e non previsto, allo stato è il seguente:

A. LAVORI REALIZZATI CON FONDI PROPRI

• Rifacimento asfalto e segnaletica di Piazza Giulio Rivera,

• Rifacimento asfalto, segnaletica e tratti di marciapiedi divelti di via XX settembre, via Napoleone e via Portanuova (1° lotto), cui seguiranno a breve lavori di un 2° lotto di completamento che interesseranno l’intero quartiere Portanuova.

• Marciapiede via Bari

• Riqualificazione area del parcheggio Castellara (manto stradale del parcheggio ed imbocco di via Milano, rifacimento muretto e ringhiera);

B. LAVORI REALIZZATI DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE

• Rifacimento asfalto e segnaletica di tratti della S. P 126 che collega il centro abitato con la Bifernina;

• Lavori di manutenzione di via Bari;

• Rifacimento asfalto e rete idrica di via Capitano Verri;

C. PROSSIMI LAVORI (DA REALIZZARE ENTRO L'AUTUNNO)

• Manutenzione straordinaria del manto di asfalto e marciapiedi via Milano, via Molise, asfalto piazzale Palazzetto dello sport di prossima inaugurazione.









