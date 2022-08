L'acqua non è mancata mai a San Martino in Pensilis, ecco come risparmiarla

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il problema della sospensione dell'erogazione dell'acqua, è un problema assai noto per il basso Molise. Mentre, però, alcuni comuni, ad esempio Larino, continuano a rimanere a secco, la comunità di San Martino in Pensilis, vive una bella stagione ricca d'acqua.

È così la vice sindaca Tiziana D'Adderio, dalla sua pagina social, fa il punto della situazione e un decalogo sul buon utilizzo.

«Vi siete accorti che questa estate non è mai mancata l'acqua?

Non ho scritto fino ad oggi e quando ne parlavo scattavano le corna perché un evento che mai si è verificato a San Martino.

Per chi non se ne fosse accorto, volevo farvi notare che questa è la prima estate, è la prima volta da sempre, perché non è mai successo di aprire il rubinetto e vedere uscire l'acqua a qualsiasi ora di giorno e di notte.

L’abitudine di aprire il rubinetto e trovare sempre acqua corrente fresca e potabile, ci può far dimenticare che in realtà il cosiddetto “oro blu” non è una risorsa inesauribile. L’acqua è un bene estremamente prezioso e c'è un'emergenza idrica planetaria.

Imparare come risparmiare acqua in casa e come adottare comportamenti consapevoli, che limitino gli sprechi e riducano i consumi idrici, non è solamente un modo smart per abbassare la bolletta ma anche, e soprattutto, un gesto di rispetto verso gli altri e verso l’ambiente.

Ecco 10 modi per risparmiare acqua, in cucina, in bagno, in giardino e in garage:

-Chiudere il rubinetto: regola numero uno per risparmiare acqua;

-Usare bacinelle al posto dell'acqua corrente;

-Riparare le perdite del rubinetto;

-Controllare la cassetta di scarico del wc;

-Usare i frangigetto per aumentare il volume dell'acqua e consumarne meno;

-Preferire una doccia veloce al bagno;

-Usare elettrodomestici di classe A+;

-Utilizzare lavastoviglie e lavatrici a pieno carico;

-Non lavare l'auto troppo spesso;

-Attenzione all'annaffiatura del giardino.

E, ovviamente, sapete tutti che è assolutamente vietato irrigare i campi con l'acqua potabile.

Per ultimo volevo ricordarvi che questa è acqua potabile, controllata periodicamente che si può bere tranquillamente dal rubinetto, senza aggiunta di filtri, sistemi di depurazione costosi, basta avere l'accortezza di pulire i filtri del rubinetto periodicamente e così riduciamo anche il consumo della plastica.