Schweitzer, «Sarà realizzato un nuovo edificio nella zona di San Pietro»

TERMOLI. Pronta replica a Movimento 5 Stelle e Rete della Sinistra sul plesso della Schweitzer.

«Premesso che al momento l’amministrazione comunale ha provveduto solamente alla pubblicazione di un bando esplorativo per la cessione della scuola media Schweitzer e dell’Istituto Nautico di Viale Trieste per costruire una nuova palestra nella scuola media Bernacchia oltre ad ulteriori aule scolastiche, e per realizzare un nuovo edificio per la scuola Schweitzer, in merito all’interrogazione scritta presentata dai gruppi consiliari del Movimento Cinque Stelle e della Sinistra per Termoli – Bene Comune, il sindaco Francesco Roberti precisa che nessun alunno della scuola Schweitzer rimarrà senza sede scolastica prima della realizzazione di un nuovo edificio scolastico che sorgerà nel quartiere di San Pietro e Paolo.

La nuova scuola, che sarà antisismica, potrà ospitare tutti gli attuali studenti e sarà dotata anche di una palestra.

Quindi nessun “orfano” fino a quando il tutto non sarà ultimato, fino ad allora le lezioni proseguiranno nell’attuale edificio dell’istituto comprensivo Schweitzer di via Gennaro Perrotta».