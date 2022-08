Jova Beach Party: statale 16 chiusa dalle 23.30 fino al deflusso totale

VASTO. Arrivano altri dettagli sulla gestione del traffico veicolare per la sicurezza al termine del concerto del Jova Beach Party del 19 e 20 agosto prossimi:

"Divieto di circolazione dei mezzi pesanti, trasporto merci, di massa complessiva a partire da 7,5 t, sulla SS 16 nel tratto compreso tra il km 508+700 (rotatoria innesto SP 157 San Lorenzo) e il km 522+400 (rotatoria di Via Grasceta), a partire dalle ore 10.00 del 19 e del 20 agosto 2022 fino a cessate esigenze, coincidenti con il termine del deflusso; chiusura totale della SS 16, anche per le autovetture, dalle ore 23.30 (termine concerto) fino al termine del deflusso o comunque fino a cessate esigenze operative, dal km 514+111 (intersezione via Molino per centro di Vasto) fino al km 522+400 (rotatoria di Via Grasceta), fatta eccezione per i velocipedi e le moto che, in uscita dai parcheggi dedicati sul lungomare Cordella Nord, potranno prendere la Statale 16 dal km 516 in direzione nord.

Si evidenzia inoltre che, sulla base del piano di viabilità redatto dal comune di Vasto, la SS 16 a partire dalle ore 10 del 19 e 20 agosto p.v. fino a cessate esigenze, sarà percorribile nel solo senso di marcia nord-sud a partire dall'intersezione con Via Trave (km 516+900) fino alla rotatoria con l'intersezione con via Grasceta; la corsia della SS 16 direzione nord, sarà pertanto inibita alla circolazione veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso ed emergenza.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per l'incolumità delle persone, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché ai veicoli adibiti alla prestazione di servizi essenziali (energia elettrica, acqua, gas, etc.) e a quelli specificamente autorizzati dalla Società Organizzatrice o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza".