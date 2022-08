Molise generoso, ma gli altri non vogliono rinunciare manco ad una goccia d’acqua

MOLISE. Molise generoso, ma gli altri non vogliono rinunciare manco ad una goccia d’acqua.

Italia 2020, le riserve d’acqua (dovunque si ritrovino conchiuse) vengono poste sotto assedio, al punto che è in corso una sorta di aspra pugna armata al solo fine di conquistarne l’ultimo metro cubo. Laghi che si svuotano, dighe fluviali trasformate in trincee… La siccità e l’aumento delle temperature, in un’estate mai così torrida da 70 anni, costringono i sedicenti ‘Gubernadores’’ delle Regioni ad invocare lo stato d’emergenza ed a scontrarsi con i ‘confratelli’ allo scopo di accaparrarsi quanto più liquido sia possibile al fine di irrigare le campagne, invadere la rete di distribuzione idrica per garantire congrue provviste ai rubinetti domestici. Il Capo della Protezione civile nazionale ha chiamato a raccolta i vari Presidenti, consegnando un ‘report’ con i dati degli ultimi vent’anni, in attesa che arrivi il decreto ‘Siccità’ che instauri una cabina di regia con pieni poteri.

Mentre in Molise la politica si muove con le solite manfrine (utili solo a far scrivere qualcosa alle varie testate), l’Autorità distrettuale del Po ha chiesto alle Regioni di rinunciare al 20% dell’acqua per l’irrigazione al fine di evitare che il più grande fiume d’Italia abbia a soffrire ulteriormente. Al Ministero dell’agricoltura hanno proposto una sorta di armistizio: “Bisogna evitare che si dichiarino guerre nel nome dell’acqua, seppure sia vero che - quest’anno - è caduto l’80% di neve in meno e che la pioggia primaverile non si è vista, Insomma, un amministratore intelligente direbbe: “Se ci dovessero chiedere di cedere acqua, potremmo accedere alle richieste solo per un breve lasso di tempo”. Ma, se in Lombardia, Fontana vorrebbe acquisire ben 5 milioni di metri cubi dai serbatoi in quota, scatenando la rivolta delle comunità locali, la Puglia vuole ben altro dal Molise nel (quasi!) silenzio generale dei reggitori locali e degli aventi causa utilizzatori. Di contro, chi va d’amore e d’accordo sono - manco a dirlo i ‘governatori’ Toti e Bonaccini.

Per il resto, è certo che manco la pioggia basterà ad uscire dall’emergenza, ragion per cui ciò che serve è soprattutto una cabina di regia unica, con pieni poteri d’intervento, perché è giusto portare avanti il problema a livello centrale. Intanto, in Molise, i primi cittadini continuano a replicare le ordinanze sottoscritte da tempi immemori, evitando perfino di cambiarne le virgole; con l’unica variante del ‘parto’ del Podestà di Castenaso (in Emilia-Romagna) che, con agile voto pindarico, ha deciso: “Lo ‘sciampo’ dal parrucchiere? Fatelo pure, ma con una sola ‘passata’. Non con due, come nella canzone di Giorgio Gaber”. E forse ne vedremo ancora delle belle, perché agosto è ancora lungo da passare.

Claudio de Luca